Luis Garvía, economista: "Hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado; ahora son solo 2,3"

El Estado de Bienestar de España ha sido uno de los grandes proyectos históricos del país desde hace décadas, pero su permanencia en el tiempo cada vez se ha convertido en un reto más demandante.

De acuerdo con el economista Luis Garvía, existe una presión creciente sobre el sistema público de pensiones a razón de la demografía del territorio, siendo que "hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado; ahora son solo 2,3".

Las declaraciones del especialista en 'Y Ahora Sonsoles', basadas en los últimos datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), también están vinculadas al aumento en la esperanza de vida en España, pues "hace 20 años era de 74 años; ahora vivimos 84 años".

Las condiciones de vida y sanidad han mejorado considerablemente, pero esto trae consigo retos inéditos para el equilibrio de las pensiones ya que, cuanto más longeva pueda ser la población, más tiempo pasan los ciudadanos percibiendo una prestación de jubilación.

Equilibrar el sistema de pensiones se ha convertido en una tarea sumamente ardua / The Objective

Paralelamente, según la estadística del INE, la tasa de natalidad sigue en descenso, puesto que en 2024 se registraron 318.005 nacimientos, la cifra más baja desde que este dato se registra (1914).

De manera progresiva, la caída en los nacimientos trae consigo una reducción en la base de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, desequilibrando aún más el sistema de pensiones.

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Ante todo este contexto, Garvía señala que la edad de jubilación en España también debería ser revisada dado que, para que las cuentas sean factibles, "matemáticamente debería situarse en torno a los 72 años", en lugar de los 66 años que actualmente se consideran para las personas que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses.