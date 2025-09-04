Luis Garvía advierte: hoy ser clase media significa solo poder pagar la entrada de una vivienda

En la época de nuestros padres, pertenecer a la clase media implicaba tener una vivienda y contar con determinados ingresos. El problema es que los tiempos han cambiado y ahora la mayoría somos incapaces de pagar lo que cuesta un piso o una casa. De ello ha hablado Luis Garvía en el programa laSexta Xplica.

En primer lugar, el experto aseguró que "un tercio de todas las viviendas que se van a adjudicar en el mercado durante los próximos 10 años son por herencia", algo que él califica de "desastre absoluto" y un ejemplo de lo difícil que es adquirir hoy en día una casa.

¿Qué implica ser clase media en 2025 para Luis Garvía?

En este sentido, Luis Garvía considera que la clase media está desapareciendo poco a poco, o al menos, adquiriendo un nuevo significado: "la clase media ya no es tener una vivienda, sino tener la entrada para acceder a una casa e hipotecarte".

Uno de los mayores escollos a los que se enfrentan los jóvenes en pleno 2025 es precisamente ahorrar el dinero de una entrada, que por lo general suele ser el 30% del coste total de la vivienda, sin contar gastos de notaría.

El especialista también destaca otro dato: "el 45% de las viviendas son de las personas mayores de 65 años que, además, cobran pensiones". Un detalle esclarecedor que deja muy claro que los jóvenes somos incapaces de abandonar el régimen de alquiler en muchos casos, en parte debido al encarecimiento de la vivienda y a unos sueldos que todavía se mantienen bajos en España.

La falta de nuevas construcciones que sean accesibles y asequibles es el hachazo definitivo a nuestra carencia de opciones: "una pescadilla que se muerde la cola, en la que ponemos capas y capas", imposibilitando que muchos jóvenes de 30 a 40 años puedan comprar su primera vivienda.