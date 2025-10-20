Quién es Luis de la Fuente: Todo sobre el invitado de hoy de 'El Hormiguero', 20 de octubre

Como cada semana, millones de espectadores nos preparamos para ver 'El Hormiguero' de lunes a jueves poco después de la cena. Y el invitado de esta noche, lunes 20 de octubre, promete dar mucho que hablar: Luis de la Fuente, el actual seleccionador nacional de fútbol, se sienta con Pablo Motos después de que la selección española iguale su mejor marca histórica de imbatibilidad al sumar 29 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Desde su nombramiento como seleccionador a finales de 2022, la Roja ha conseguido dos importantísimos títulos: la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024. Y lo que es mejor: la Selección tiene casi encarrilada la clasificación para el Mundial de 2026.

Todo sobre Luis de la Fuente, el actual seleccionador de la Roja

Luis de la Fuente nación en la localidad de Haro (La Rioja) en 1961 y ha dedicado prácticamente toda su vida al fútbol. Como jugador, fue defensa y estuvo en equipos históricos como el Athletic Club o el Sevilla FC, dejando huella por su carácter y su compromiso en el campo de juego.

Después de colgar las botas, comenzó su carrera como entrenador. Durante años, trabajó con las categorías inferiores de la Selección Española, obteniendo grandes éxitos: fue campeón de Europa con la Sub-19 y la Sub-21 y en 2021 llevó a España a ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En 2022 dio el gran salto: fue nombrado seleccionador de la Roja, sustituyendo a Luis Enrique. Desde entonces, ha sabido ganarse el respeto del vestuario y de la afición, con logros tan destacados como la Nations League 2023, el primer título oficial de la selección española en más de una década.

Esta noche en 'El Hormiguero' seguro que hablará acerca de cómo vive su papel al frente de la Roja, de los nuevos talentos del fútbol español, y por supuesto, del futuro de España en el Mundial de 2026.