Quién es Luis Fonsi: vida y trayectoria del invitado de 'El Hormiguero' para hoy, 10 de marzo

El plató de 'El Hormiguero' ha acogido a todo tipo de figuras a lo largo de la presente temporada, ya tengan que ver con el panorama político actual o con el sector de la música internacional; siendo este último el que volverá a ser representado en el programa de hoy.

Estamos hablando, concretamente, de que el invitado estelar de 'El Hormiguero' para hoy mismo, día 10 de marzo, no será otro que Luis Fonsi, quien acudirá al plató de Pablo Motos para conmemorar sus 25 años de carrera.

Nacido en Puerto Rico en el año 1978, Luis Fonsi se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la música pop en la actualidad, y lleva ejerciendo ese mismo papel desde hace un cuarto de siglo.

Lanzó su álbum debut en el año 1998, el cual recibía el nombre de 'Comenzaré'. No obstante el disco que hizo que se posicionara como una referencia importantísima fue 'Palabras del silencio', lanzado en el año 2008.

Algo que consiguió, entre otras cosas, gracias al enorme éxito de su canción 'No me doy por vencido', la cual hizo que Luis Fonsi se labrase un nombre alrededor de todo el mundo y terminara de convertirse en la estrella que es ahora.

No obstante, muchos lo conocerán a causa de otro hit que logró batir todo tipo de récords y que se lanzó 9 años más tarde. En el año 2017, Luis Fonsi publicaba la canción 'Despacito' junto a Daddy Yankee, convirtiéndose en un himno mundial.

El éxito de este último hizo que su música se consolidara todavía más en el mercado anglosajón, lo que ha llevado a Luis Fonsi a colaborar con artistas como Justin Bieber o Demi Lovato, aunque nunca se ha olvidado de sus raíces.

Con todo esto en mente, Luis Fonsi acudirá a 'El Hormiguero' hoy, día 10 de marzo, para celebrar una carrera profesional impecable. Y, como broche final, presentará su nuevo single 'Cambiaré' ante la atenta mirada del público.