Luis Fonsi revela en 'El Hormiguero' quién provocó que sea cantante: "Cambió mi vida"

'El Hormiguero' tiene un extenso recorrido televisivo. El programa comenzó en 2006, y lleva años liderando el 'acces prime time' siendo uno de los espacios con mayor audiencia en las noches intersemanales, ya que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

Presentado por Pablo Motos y acompañado de las hormigas Trancas y Barrancas, 'El Hormiguero' realiza entrevistas a personajes públicos de todo tipo y, en algunos programas, los someten a diferentes pruebas de la mano de 'El Monaguillo' o 'Marron'.

El invitado de este miércoles ha sido el cantante Luis Fonsi, que ha contado una interesante anécdota. Y es que su vida podría ser muy diferente de no ser por la influencia de su profesor de instituto, que le invitó a participar en un coro.

Todo sucedió cuando Luis Fonsi tenía 11 años, edad con la que se mudó a Orlando (Estados Unidos) por el cambio de trabajo de su padre. Los inicios en el país norteamericano no fueron sencillos. "Pasé por una etapa de rebeldía, y quería dejar de cantar. Pero iba cantando por los pasillos de la clase sin darme cuenta".

Entonces, todo cambió. "Una niña me escucha, y se lo dice al maestro de música para que me llamara y asistir la clase de coro, porque había pocos chicos. El profesor me dijo que me quería para el programa de música, e iba a ajustar mis clases".

Luis Fonsi ha declarado que ese profesor "es una de mis personas favoritas en el mundo entero. En el momento que me sacó de la clase de inglés para invitarme al programa de música cambió mi vida para siempre".

El cantante ha contado que mantiene el contacto con él. "Hablamos mucho, cuando hago un concierto en Orlando le invito. Y quiero darle las gracias a los maestros que cambian la vida día a día a todos los estudiantes", ha remachado.