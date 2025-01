Luis Figo tiene otra 'pelea' por los actos de Franco: "Te pagan por hablar"

Luis Figo ha vuelto a estallar en contra del Gobierno español debido a los actos que se celebrarán durante 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. El primer se realizó en el Museo Reina Sofía bajo el nombre '50 años de España en libertad'. Por otro lado, se esperan más de 100 actos en toda España, aunque se desconoce cuál es el coste de todos ellos.

El exfutbolista criticó en su perfil de X al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las acciones en las que se emplea el gasto público: "Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia".

El portugués deseó que los afectados por la riada del 29 de octubre "salgan lo antes posible de ese infierno" y afirmó que "el mayor problema hoy en día son los vivos, no los muertos". Esta publicación desató una gran cantidad de respuestas entre las que destaca la de Euprepio Padula, presentador de 'El Círculo' y colaborador de diversos programas de televisión.

Padula criticó la opinión de Luis Figo: "A ver, en Portugal, tu país, la liberación y final de la dictadura de Salazar se celebra el 25 de abril y en Italia la fiesta de la liberación del fascismo el mismo 25 de abril. ¿Qué problema tiene usted a qué en España se celebra el final de la dictadura? Espero y deseo que usted esté también contribuyendo a la reconstrucción en Valencia", escribió.

Luis Figo, que no tiene pelos en la lengua, respondió este comentario. "Guapo, no me tienes que dar lecciones sobre la historia de mi País!! Gracias a dios que no tuve que vivir una dictadura, pero mis padres sí!! Y es verdad nosotros celebramos el día de la revolución del final de la dictadura pero no celebramos 100 actos públicos!!".

El exfutbolista prosiguió en su respuesta haciendo fuertes acusaciones: "Si leyeras bien mi tweet, te debería preocupar más la gente que está sufriendo pero, entiendo que te paguen para hablar y posiblemente para que hables lo que quieren que digas, esa es la diferencia, porque yo soy libre y posiblemente tú dependes de tu contrato".

Guapo @EuprepioPadula no me tienes que dar lecciones sobre la historia de mi País!! Gracias a dios que no tuve que vivir una dictadura, pero mis padres sí!! Y es verdad nosotros celebramos el día de la revolución del final de la dictadura pero no celebramos 100 actos públicos!!… https://t.co/TQUDkDXifV — Luís Figo (@LuisFigo) January 13, 2025

"Por último no te preocupes con la ayuda a la gente de Valencia esas cosas no se dicen, se hacen", remachó Luis Figo. Padula le contestó de nuevo: "Guapo, yo soy empresario y libre cómo tú y no dependo de nadie y de ningún contrato. Yo por supuesto no quiero darte ninguna lección".

"Veremos al final de estos actos si el dinero del gobierno ha sido bien o mal gastado. Yo no tengo prejuicios ideológicos, valoraré al final", finalizó.