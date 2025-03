Luis Figo llama mentiroso a Josep Pedrerol y carga contra el FC Barcelona: "¿Tú crees que la gente es tan gilipollas?"

Luis Figo es uno de esos exjugadores que desde que se retiró, de tanto en tanto deja ir algún titular que no deja a nadie indiferente. Hace pocas fechas, el portugués se convertía en tendencia involuntariamente debido a las acusasciones de flirteo de la modelo de contenido para adultos, Claudia Bavel, que rápidamente salió a desmentir.

Ahora, ha estado con Iker Casillas en su pódcast, 'Bajo los palos', en el que han tratado temas diversos con la confianza de quien habla con un excompañero de equipo con quien compartió vestuario cinco temporadas: "Me gustaría saber esa faceta tuya que tienes, para endiñar 'zascas' y más 'zascas' a través de las redes sociales", se revela en uno de los extractos de la conversación entre las dos leyendas blancas publicada en las redes sociales del pódcast.

Figo responde con sinceridad que lo hace para responder a "quien se mete conmigo" y comenta que "a la gente, en general, le gusta verte jodido. Vive de la infelicidad de los demás", resalta el Balón de Oro del 2000.

La dura crítica a Josep Pedrerol

Más allá de su faceta digital, otro de los temas que salieron a la palestra incluían al presentador y director de 'El Chiringuito', Josep Pedrerol, de quien Figo no tiene demasiada buena opinión: "El otro día estaba viendo un vídeo suyo y pensaba, '¿cómo este tío puede decir tantas mentiras?'", revela, aunque lejos de quedarse ahí, acusa al televisivo de reírse de la audiencia.

Estas duras palabras llegan a raíz de unas declaraciones de Pedrerol en las que comentaba que "alguien del Madrid había dicho que yo no pasaba el balón a Zidane y que el presidente me decía que por qué lo hacía".

En este sentido, el portugués se defiende tildando de absurdo a este pensamiento: "Pero chico, ¿dónde vas? ¿Tú crees que la gente es tan gilipollas de creer en lo que estás diciendo...? Habrá gente que no tiene opinión (propia) y sí, pero...", ataca directamente al catalán, que suele encontrarse con palabras duras de los futbolistas que no comparten su forma de informar.

"Doy el balón a este porque es Zidane, o a este porque es Raúl... ¿Tú te crees tienes ese tiempo (para pensar)? Si lo crees es porque nunca has jugado al fútbol profesional", comentaba acerca de estas acusaciones infundadas, según el propio exfutbolista.

Mal regusto de su etapa en el Barça

Otro de los temas que se ha tratado es su sentimiento con el que fuera su club de 1995 al 2000, el FC Barcelona. Durante la conversación surge una pregunta interesante que le dejó el último invitado, Gerard Piqué, que hacer referencia directamente al suceso que marcó tanto su carrera, como la historia de principios de siglo en can Barça: "¿En algún momento de tu vida has sido culé?".

Figo no ha dudado en entrar de lleno y responder afirmativamente. Más allá, ha dado una respuesta que puede sorprender a algunos, pues no guarda un buen recuerdo de una parte de su etapa como azulgrana: "Cuando llegué al Barcelona me identifiqué mucho con el club, con la filosofía de juego, con la gente", empezaba contestando.

"Cuando estuve allí di todo lo que tenía. Me sentí uno más. Quizás por eso, cuando damos todo lo que tenemos y sentimos que no somos reconocidos por ello, nos cabreamos aún más", ha comentado respecto al motivo por el cual abandonó el Camp Nou para recalar en el Santiago Bernabéu, perpetrando una de las traiciones más sonadas de la historia reciente del futbol.

"Me sentí identificado con el club al máximo y los años que pasé allí fueron fantásticos, siempre lo he dicho. Yo nunca voy a renegar de mi pasado", sentencia el exfutbolista.