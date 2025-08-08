Luís Figo y Helena Svedin reaparecen tras los rumores de crisis: giro inesperado del futuro de la relación

En los últimos meses, el matrimonio de Luis Figo (52) y Helen Svedin (51) ha estado en el centro de varios rumores. Comentarios, titulares y teorías sobre una posible crisis de pareja han ido circulando, pero ahora ambos han reaparecido públicamente y las imágenes han dado un nuevo giro a la historia.

Ya en junio, Figo había compartido imágenes del día de su boda, un gesto que muchos interpretaron como una forma de desmentir los rumores que llevaban semanas circulando. Todo empezó cuando dejaron de acudir juntos a ciertos actos públicos, y cobró fuerza tras una publicación de 'Vanitatis' que aseguraba que el exjugador se había mudado a un piso de alquiler en el centro.

Ahora, el exfutbolista y la modelo han viajado juntos a Suecia, país natal de ella, acompañados por dos de sus tres hijas, Daniela (26) y Martina (23). También se ha sumado Beltrán Lozano (31), pareja de Daniela. La familia ha pasado unos días en una casa de campo y han compartido fotografías del viaje que no han tardado en llamar la atención.

Tanto Helen como Daniela han publicado en redes sociales imágenes del entorno y los momentos que han disfrutado. Desde paisajes junto al mar en Estocolmo hasta zonas rurales entre bosques, la escapada ha sido una mezcla de tranquilidad, naturaleza y tiempo en familia. En una de las fotos, incluso se ve a Figo y a su yerno paseando juntos por el campo.

Martina, por su parte, no fue acompañada de su novio, Luis Osorio, pero también aprovechó la ocasión para desconectar y compartir tiempo con los suyos. Las instantáneas reflejan un ambiente relajado: desayunos al aire libre, ratos de lectura y platos veraniegos preparados en la cabaña donde se alojaban.

Las bonitas imágenes del viaje familiar

“Verano sueco”, tituló Helen en una de sus publicaciones. Una forma sencilla de resumir una visita que, además de ser un reencuentro con sus raíces, parece haber servido también para enviar un mensaje: el de una familia que sigue unida, pese a lo que se ha dicho.

Ni Figo ni Helen se han pronunciado directamente sobre las sospechas de crisis, pero su presencia conjunta en este viaje parece haber calmado las aguas. De momento, las imágenes hablan por sí solas y, al menos por ahora, los rumores han quedado en pausa.