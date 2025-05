Luis Figo azota (otra vez) a Pedro Sánchez por su comparación entre Catalunya y España: "Somos países extraordinarios"

Pedro Sánchez alzaba los humos de la derecha española al equiparar Catalunya con España tras asegurar que ambos eran "países extraordinarios", desde la jornada inaugural del Círculo de Economía celebrado en Barcelona.

Las palabras del presidente del gobierno hicieron enervar a muchas personas, que consideran que no debía hablar de 'una región' del país como si tuviera entidad propia, y más Catalunya, tras todo el conflicto de los últimos años desde que empezó el 'Procés'.

Uno de ellos es el exfutbolista Luis Figo, abiertamente de ideología política de derechas, que además ya había criticado al presidente del gobierno de España en ocasiones anteriores.

Ahora, sin embargo, no ha sido tan claro y solamente ha dejado dos emoticonos como respuesta a una noticia en la que se hace referencia a las palabras de Sánchez, que muchos se han tomado como el enésimo ataque contra el presidente.

Anteriormente ya había mencionado aspectos de la gestión del PSOE que no le parecían bien. Por ejemplo, los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco que el gobierno aprovechó para darle una vuelta bajo el título '50 años de España en libertad': "Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia", comentaba en enero.

También se mofó del presidente durante su investidura, en 2023, después de anunciar la Ley de Amnistía a favor de los sentenciados durante el 'Procés': "La nueva democracia", escribía irónico en X. Antes, en 2020, había escrito "Una mentira más, ¡No pasa nada!", después de conocerse que el Comité de Expertos que asesoraba al gobierno durante la pandemia era falso.

El luso también ha tenido rifirrafes con otros políticos de izquierdas, como Gabriel Rufián, miembro de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso. En 2023 se enzarzaron durante las elecciones en Catalunya que llevaron a Salvador Illa a ocupar el cargo de presidente de la Generalitat.

"Oye Rufi, no sé nada de ti, ¿no eres portavoz? ¿Será que estás en reflexión? Enhorabuena por los resultados electorales, pero se te ve cabizbajo, será que estás cansado de tanto trabajo, ¡ánimo campeón!", le mencionaba en X.

Por su parte, el político catalán le respondía con una foto de la cabeza de cochinillo que le lanzaron durante su regreso al Camp Nou tras dejar el FC Barcelona y recalar en el Real Madrid y un breve "cabeza alta siempre". El rifirrafe terminó con la respuesta del exdeportista y una foto editada de un hombre en calzoncillos en un sofá con la cabeza de Rufián.