Luis Figo ataca a Pedro Sánchez por los actos de Franco: "Qué pena"

Luis Figo ha vuelto a estallar en contra del Gobierno de España tras los actos que se celebrarán a lo largo del año para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, pero sobre todo por la transformación que se vivió en el país desde la muerte del dictador.

El primer acto se celebró el pasado miércoles en el Museo Reina Sofía titulado por el nombre '50 años de España en libertad', a pesar de que la Constitución no se aprobó hasta el año 1979. Por otro lado, se esperan más de 100 actos en toda España, aunque se desconoce cuál es el coste de todos ellos.

El exfutbolista del Real Madrid, con pasado en el FC Barcelona, ha reprochado en su cuenta de X a Pedro Sánchez: "Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia".

Que pena me da que todo los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno.

El portugués ha querido exponer que esa financiación podría servir para muchos de los afectados de la DANA que han perdido sus hogares, con el objetivo de que vuelvan a la normalidad. "Que salgan lo antes posible de ese infierno", ha reflexionado.

Además, el futbolista ha concluido el tuit confesando un dilema que hay en la actualidad de la política nacional. "El mayor problema hoy en día son los vivos, no los muertos", ha señalado. No obstante, no es la primera vez que Figo carga tan duramente contra el Gobierno español.