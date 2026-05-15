Luis Enrique toma una decisión con la gestión de su patrimonio millonario en España

Luis Enrique es el entrenador de moda. El Paris Saint-Germain acertó con su incorporación y al darle herramientas para trabajar en un proyecto a largo plazo, el técnico asturiano está logrando hacer historia en el equipo parisino. El primer gran logro fue conquistar por primera vez la Champions League con el PSG, pero no se conforma, ya que el 30 de mayo podría levantar la Orejona por segunda vez consecutiva, algo de lo que pocos entrenadores pueden presumir. Sin embargo, antes tendrá que vencer al Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, en una final que se espera apasionante.

Alejado de los terrenos de juego, Luis Enrique supo invertir con inteligencia todo el dinero que ya había generado como jugador y era administrador único de Patrimonial Lupasi S.L., creada en 1994. La empresa está especializada en la promoción inmobiliaria, la gestión de terrenos y la explotación de derechos de imagen.

La última información que ha salido a la luz es que el entrenador asturiano ha cesado como administrador de Patrimonial Lupasi S.L., y ha nombrado a su mujer como máxima responsable, Elena Cullell Falgueras.

No es el único movimiento que ha habido, ya que la empresa ha cambiado de nombre y ahora pasará a llamarse Lupasi Gestión Empresarial S.L. Por otro lado, han ampliado el capital en más de 1,4 millones de euros, elevando el capital suscrito hasta superar los 2,25 millones.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

Según 'El Mundo', la compañía tiene activos inmobiliarios valorados en más de 27 millones de euros. El técnico asturiano cuenta con proyectos de lujo en Gavà, pero también posee terrenos de gran valor en Begues, además de los que tiene en Sitges, Ibiza, el Valle de Arán y Castelldefels.

Con la empresa también gestionan el holding Inversiones Siargao, creado a principios de 2018 y el que destaca como apoderada la empresa Gesternova SA. El 'AS' informó que es una comercializadora de electricidad de origen 100% renovable que facturó la asombrosa cifra de 346 millones de euros en 2019.

Sira Martínez, una apasionada de los caballos / EFE

Una de las pasiones de la familia es el mundo de la hípica, especialmente de su hija Sira Martínez. Por ello, el entrenador del PSG es apoderado de la empresa Ristar Horse SL, especializada en educación deportiva y recreativa. La compañía está administrada de manera solidaria por Patrimonio Lupasik y por la propia Sira Martínez.

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No obstante, no todos los negocios de Luis Enrique han dado sus frutos, ya que en 2021 liquidó la inmobiliaria Xago Investigaciones y Proyectos.