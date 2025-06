Luis Enrique celebra la Champions en bicicleta y deja un mensaje tranquilizador: "Lo mejor está por venir"

Luis Enrique está feliz. El técnico asturiano conquistó su segunda Champions tras ganarla con el Barça en 2015. Venció al Inter en la final, y no lo hizo de cualquier manera: con un contundente 5-0. Tras una larga temporada y bastantes altibajos, Luis Enrique descansa antes de afrontar el Mundial de Clubes, que arrancará el próximo 14 de junio hasta el 13 de julio.

Tras conseguir un triplete formado por la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, el Mundial de Clubes se antoja como la guinda del pastel. El asturiano estará dentro del Grupo B, con Atlético de Madrid del Cholo, el Botafogo, actual noveno clasificado del Campeonato Brasileño de Serie A, y el Seattle Sounders, equipo estadounidense que ocupa la quinta posición en su conferencia de la MSL.

Pero mientras tanto, Luis Enrique aprovecha los días de fiesta. El técnico exazulgrana ha publicado un video en sus redes sociales recorriendo las calles en bicicleta, mientras entonaba con entusiasmo el himno del PSG. Este gesto, sencillo pero cargado de simbolismo, reflejó la alegría y la esperanza que ahora acompañan al club francés.

Luis Enrique vuelve a dejar patente su pasión por el ciclismo y cómo le ayuda a resolver situaciones difíciles en su faceta de entrenador. “Hola, soy Luis Enrique y os hablo de mi pasión por el ciclismo. Siempre que puedo intento disfrutar al máximo de la bici. No sólo es un estímulo y ver las competiciones es algo que desde niño he ido haciendo, sino que subirme a la bicicleta representa para mí un momento de libertad, de pasión, de tranquilidady me sirve como motivación para resolver muchas situaciones de mi trabajo”, dijo en su momento.

Luis Enrique vive un momento pletórico

Más que un simple acto de celebración, parecía un mensaje claro para sus jugadores, para los seguidores del equipo y para el mundo del fútbol: "Lo mejor está por venir". Esta frase, repetida con convicción, habla del gran momento que vive el técnico asturiano. El himno del PSG, entonado con pasión por Luis Enrique, habla de pasión, orgullo y entrega, cobró vida en la voz de quien ahora es el artífice del éxito.

Los seguidores parisinos se mostraron encantados al ver a su entrenador feliz. Muchos compartieron videos y fotos en redes sociales, destacando la humildad y cercanía de Luis Enrique.

El mensaje de Luis Enrique reafirma que pretende estar mucho tiempo en el PSG. Tras la conquista de la Champions, el PSG parece decidido a no conformarse y a seguir construyendo un legado histórico.