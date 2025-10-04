Luis Enrique (55 años) desvela su puchero favorito: "La fabada me encanta pero me gusta mucho más otro plato asturiano que hace mi madre"

Luis Enrique volvió a superar a su querido Barça en la segunda jornada de la Champions League gracias a un juego coral que solo puede llevar a cabo un equipo de autor, que es en lo que se ha convertido este PSG campeón de Europa.

El técnico asturiano es una persona pasional que defiende lo que siente suyo, como el sentimiento de amor hacia el club catalán, la tierra que le acogió con los brazos abiertos desde el primer día, Catalunya, y su casa, Asturias y el Sporting de Gijón.

Luis Enrique, brazo en cabestrillo, en el Vélodrome de Marsella / EFE

Más allá de su inteligencia táctica, Luis Enrique es una persona adicta al deporte. Solo hace falta ver su documental para darse cuenta del nivel de obsesión que acompaña a 'Lucho', aunque sin una buena alimentación no podría ir en bici, hacer pesas o trabajar su cuerpo como lo hace.

De hecho, antes del partido contra el FC Barcelona sufrió un accidente mientras iba de ruta en bici que le provocó la rotura de la clavícula, un percance que le obligó a pasar por quirófano. Sin embargo, a las 48 horas ya se puso a los mandos de su equipo para preparar el siguiente desafío.

Ni la fabada, ni el cachopo: El plato favorito de Luis Enrique

La gastronomía española es muy extensa y cada región tiene su plato estrella, aunque el entrenador del PSG tiene claro cuál es su favorito: "La fabada me encanta, pero me gusta incluso más el pote asturiano que hace mi madre, que es una maravilla degustarlo", apunta.

El pote es un cocido o puchero típicamente asturiano, de hecho es el más famoso, uno de los favoritos de los fanáticos de la comida de cuchara en otoño e invierno, cuando los termómetros empiezan a bajar, para pasar los meses de frío.

Un pote asturiano. / RTVE

Es un plato bastante calórico (como muchos de los guisos españoles) ya que está compuesto de fabas o alubias, chorizo, patata, morcilla, panceta y tocino, además de hierbas y especies.

Su nombre proviene del recipiente en el que se cocina, la pota, la versión asturiana de la olla de toda la vida y ya hay registros de su elaboración en la Edad Media. Un momento habitual de preparación de buenos potes era durante la matanza del cerdo, pues se podía aprovechar gran parte del animal para añadirlo a este plato.

El truco para que quede bien meloso es dejarlo cocer a fuego lento, incluso durante una noche entera si fuese necesario.