Luis Zahera desvela sus secretos para verse joven: "Me levanto a las 5 de la mañana para salir a correr"

Envejecer saludablemente es uno de los mayores deseos de las personas que se acercan a la tercera edad, por lo que muchos se preocupan por cuánto duermen, cuántas horas de ejercicio realizan a la semana, y demás factores que inciden en cuán bien pasan los años.

Una de las razones fundamentales detrás de esta tendencia también está motivada por las redes sociales, las cuales han permitido tener un vistazo de cómo es la vida saludable de personas como Luis Zahera, el actor español de 59 años que luce tan joven que nadie podría adivinar cuál es su verdadera edad.

En este sentido, poco después de estrenar la serie Animal en Netflix, su figura ha vuelto a ser prominente en la palestra pública, por lo que es nuevamente importante recalcar las palabras que compartió con David Broncano respecto a su rutina.

"Me levanto a las 5 de la mañana a salir a correr... Bueno, camino rápido, explicó en televisión, añadiendo que se iba a la cama lo más temprano posible y después de tener una cena ligera. "A partir de las 19:00 horas no como nada. La vida de top model es muy jodida. Si como después, me da reflujo: soy mayor", detalló.

Asimismo, otro de los elementos que Zahera cita para el éxito de su cotidianidad es levantarse muy temprano, sumándose al cúmulo de personalidades con influencia que se despiertan a las 5 de la mañana con el objetivo de ser productivos en cuanto comienza el día.

Sin embargo, para ello es imperativo hacer el inciso sobre la cantidad de sueño conseguida, ya que el descanso es indispensable para disponer de buena salud. No es aconsejable levantarse temprano si se acuesta tarde, porque el cuerpo necesita recuperarse y, para ello, un sueño bien habido es inexorable.

Si el objetivo es seguir la rutina de Luis Zahera, definitivamente forma parte de las prioridades, pero de manera gradual si se tiene un modo de vida a priori incompatible. Despertarse cada vez más temprano, salir a caminar por las mañanas, comer balanceadamente y dormir en las medidas adecuadas parecen ser las claves fundamentales del actor para su loable envejecimiento, por lo que es una programación digna de imitar.