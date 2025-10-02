Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Luis Castillo, empresario, sobre los jóvenes: "Nuestros hijos vivirán peor que nosotros"

El representante de la Patronal Hotelera de Alicante ha expresado su opinión en 'laSexta Xplica' sobre las diferencias generacionales

España es el país con mayor desempleo juvenil de la UE

España es el país con mayor desempleo juvenil de la UE / UE

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La situación de los jóvenes españoles es una de las más críticas de Europa. Según los últimos datos de 'Eurostat', los Estados miembros con mayor porcentaje de desempleo juvenil fueron Estonia (25,4%), Suecia (23,9%) y España (23,1%).

En este contexto, Luis Castillo, representante de la Patronal Hotelera de Alicante, ha expresado su opinión en 'laSexta Xplica' sobre las diferencias generacionales. El empresario, nacido en 1967, asegura que vive "cañón trabajando 70 horas a la semana".

"Y mis hijos viven todavía más cañón que yo gracias a mis 70 horas semanales, mientras mis padres se compraron una casa con dos bases fundamentales, ahorro y mucho esfuerzo y trabajo", reflexionó Castillo.

"Lo que quiero decir es que no hay una batalla generacional sino una diferencia brutal", añadió. Además, el representante hostelero compartió un mensaje a la gente joven, que "tienen que asumir rápido la situación que se vive para superar y ser felices y no hay que dar lo bueno por hecho".

Por otra parte, cree que sucede la misma situación con la forma que tienen los jóvenes de acceder al ocio y al entretenimiento: "Para mí ir al cine era un privilegio y ahora vas gratis con el bono joven".

Durante la documentación del programa, Castillo se percató de que la mayoría de usuarios de Uber eran gente joven: "Preparaba los datos esta tarde y de 16 y 34 años es el 80% de los usuarios del Uber".

El sistema de pensiones es una de las mayores preocupaciones de la población española. En la actualidad, el gasto en estas prestaciones ha sufrido un nuevo aumento, y hay países como Dinamarca que han decidido ampliar la edad mínima de jubilación hasta los 70 años.

El empresario cerró su intervención en el programa con una reflexión: "Si tanto nos preocupa que vivimos mejor que nuestros padres, pero nuestros hijos vivirán peor que nosotros, no hacemos nada por solucionarlo, vamos a ponernos manos a la obra a solucionarlo".

