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Luis Antonio Vidal, culturista: "Los médicos me dijeron que si hubiera tenido menos músculo, no habría sobrevivido"

El deportista asegura que perdió 13 kilos durante su ingreso y explica por qué los especialistas le atribuyeron a su masa muscular un papel clave en su recuperación

Luis Vidal, Míster Universo NAC 2013

Luis Vidal, Míster Universo NAC 2013 / Archivo

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Claudio Torres

El entrenamiento de fuerza suele asociarse a la mejora del rendimiento deportivo o a un objetivo estético. Sin embargo, en algunos casos puede llegar a desempeñar un papel mucho más importante. Así lo asegura el culturista Luis Antonio Vidal Butler, quien ha compartido en un vídeo publicado por el creador de contenido Gero Altamirano el testimonio de cómo, según le trasladaron los médicos que le atendieron, su masa muscular fue determinante para superar un grave episodio de salud.

Durante la entrevista, Vidal Butler recuerda que sufrió una importante pérdida de peso tras permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "Colapsé con 86 kilos y luego al salir de la UCI estaba con 73 kilos", explica. Según relata, esa diferencia se debió a que su organismo recurrió al músculo como fuente de energía para mantenerse con vida durante el proceso.

"El cuerpo utilizó, descompuso y catabolizó el músculo para sobrevivir. Si no hubiera tenido esa masa muscular, dicho por los cardiólogos y los médicos, hubiera tirado de órganos y no habría sobrevivido", afirma.

El culturista asegura que los propios especialistas le explicaron que disponer de una mayor cantidad de masa muscular puede ofrecer una ventaja en situaciones críticas. En el vídeo también sostiene que, en los casos más graves atendidos en las UCI, "suele sobrevivir la gente que tiene más masa muscular, niveles más altos de colesterol y vitamina D", aunque estas afirmaciones corresponden a su testimonio y no constituyen una recomendación médica general.

Más allá de esta experiencia personal, cada vez existe un mayor consenso científico sobre los beneficios del entrenamiento de fuerza para la salud. Diversos estudios han relacionado una buena fuerza muscular con un menor riesgo de mortalidad, una mejor calidad de vida y una mayor autonomía a medida que se envejece.

Además de favorecer el mantenimiento de la masa muscular, este tipo de ejercicio también contribuye a fortalecer los huesos, tendones y articulaciones, ayuda a prevenir la osteoporosis y puede mejorar el control de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad o algunas patologías cardiovasculares.

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El caso de Luis Antonio Vidal Butler pone de relieve una idea que los especialistas repiten cada vez con más frecuencia: el entrenamiento de fuerza va mucho más allá de la apariencia física. Mantener una buena masa muscular puede convertirse en un importante aliado para preservar la salud y afrontar con mayores garantías diferentes etapas y situaciones a lo largo de la vida.

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