AHORRO

Luis Alberto Zamora, experto en nutrición, comparte su truco para ahorrar en la compra: "Lo más importante es..."

El colaborador de 'Y ahora Sonsoles' revela varias estrategias cruciales a seguir

Luis Albeto Zamora, experto en nutrición

Luis Albeto Zamora, experto en nutrición

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Ahorrar en la cesta de la compra; esa tarea que casi resulta una quimera para muchas personas por lo difícil que resulta a veces cuadrar lo que comemos con los productos que adquirimos en los supermercados. Algo que ocurre, sobre todo, ante la subida constante de precios de muchos alimentos.

No obstante, el experto en nutrición Luis Alberto Zamora ha querido compartir en el último programa de 'Y ahora Sonsoles' qué estrategias podemos seguir para ahorrar en la cesta de la compra. Eso sí, sin tener que sacrificar calidad alimentaria en el proceso.

Para ello, una de las claves a seguir tendría que ver con dejar de lado la improvisación: según el experto, lo más importante de todo es planificar bien nuestra compra con tal de ajustar el presupuesto que tengamos lo máximo posible.

Esto último pasaría por dedicar cinco minutos cada domingo a elaborar el menú de la semana siguiente. De esta manera, sabremos en todo momento qué alimentos debemos comprar y tendremos margen para buscar ofertas clave que nos permitan ahorrar en los mismos.

En este mismo sentido, es importante que en cada comida y cena pensemos en tres tipos de alimentos: proteínas, carbohidratos y verduras, e intentemos confeccionar cada plato en función de estos tres ingredientes.

No obstante, el experto en nutrición sugería otro paso a seguir antes de acudir al supermercado: mirar en la despensa si tenemos sobrante de algún alimento que podamos incluir en el menú con tal de no comprarlo de nuevo por error.

De esta manera, Luis Alberto Zamora señalaba lo crucial que es plantearse dos preguntas al hacer la compra y siempre han de ir en el mismo orden. Primero sería la de "¿qué tengo?" y, sen segundo lugar, la de "¿qué compro?".

Para finalizar, el experto sugería adquirir alimentos que sean fuentes de proteínas y priorizar algunos por encima de otros como legumbres, pescados, carnes magras o huevos. Teniendo estos en mente para el menú de la semana, podremos hacer una compra más barata de lo normal sin sacrificar calidad nutricional.

