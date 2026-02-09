Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rafa Yuste presidente BarçaCamp NouCasadóBad Bunny SuperbowlResultado SuperbowlDinero SuperbowlCarvajalJulián ÁlvarezClasificación LaLigaHugo GonzálezBarça - Bàsquet GironaRicky RubioClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánAtlético - BarçaRayo OviedoMojicaBota de OroCuándo juega AlcarazClasificación Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaJuegos Olímpicos InviernoLey alquileresGuardiolaTrabajo mejor pagado
Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, se vuelve viral al besar a una periodista para delatar al VAR en Italia: "El contacto es diferente"

El entrenador bianconeri besó a la reportera de DAZN después de preguntarle si podía hacerlo para ejemplificar diferentes tipos de contacto

Luciano Spalletti besa a la reportera Federica Zille para expicar una jugada en el VAR.

Pol Langa

Pol Langa

Antes de la llegada del VAR el fútbol se caracterizaba por los debates que se generaban debido al sinfín de jugadas polémicas que se generan durante las jornadas de liga de cada fin de semana. Después, llegó esta herramienta y... continuaron las polémicas.

Además, esto es un elemento que ocurre en todas las competiciones con videoarbitraje, desde LaLiga en España, hasta la Serie A en Italia. Que se lo digan a los aficionados de la Juventus, que criticaron la intervención del asistente arbitral a distancia en el empate por 2 a 2 contra la Lazio de la jornada del último fin de semana.

Una acción del partido entre Juve y Lazio con Pedro como protagonista.

Una acción del partido entre Juve y Lazio con Pedro como protagonista. / Juventus

Tras el partido, el entrenador bianconeri quiso ejemplificar ante las cámaras de DAZN su visión de una de las jugadas polémicas del partido junto con la periodista a pie de campo encargada de las entrevistas en caliente tras el pitido final del árbitro.

En concreto, el técnico denunciaba la intervención del VAR en una jugada entre Douglas Luiz y Patric, en la que el primero agarra claramente al segundo llegándole a golpear la espalda. El árbitro no lo vió y el VAR se lavo las manos, propiciando un gol de los de Turín en una jugada posterior.

Spalleti: &quot;Es la ocasión para ver si podemos jugar a la par de cualquiera&quot;

Luciano Spalleti, entrenador de la Juventus, en una rueda de prensa previa a un partido de Champions en el pasado. / ·

"¿Te toco el brazo? Es contacto. ¿Te doy un beso? Eso también es contacto. ¿Lo acaricio? Es contacto", señalaba Luciano Spalletti en una explicación que ha dado la vuelta al mundo al besar el hombro de la reportera. Eso sí, antes le pidió permiso y ella lo aceptó.

"El contacto es diferente del impacto. No basta con definir en general qué es contacto, como si lo tocas con la mano, que es falta", añadía, más apuntar que "en este sistema, solo los árbitros son poco profesionales", en una crítica feroz en contra de los árbitros italianos.

Tras la explicación de Spalletti, ni siquiera la propia periodista, Federica Zille, podía aguantar la risa. Tampoco pudieron los de plató que comentaban el partido en televisión, encabezados por la conocida Diletta Leotta, entre los cuales estaban los exfutbolistas Massimo Ambrosini, Hernanes, Douglas Costa y el periodista Andrea Marinozzi.

Más allá de la explicación, está claro que la explicación ha trascendido la jugada, tanto por inaudita, como por la reacción del resto de presentes.

