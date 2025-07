Lucía Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', revela las consecuencias del SIBO: "Quedan secuelas"

En los últimos años, el aumento de diagnóstico de SIBO ha aumentado. Este trastorno intestinal provoca un aumento anómalo de bacterias que habitualmente residen en el intestino delgado, interfiriendo en la digestión y absorción de nutrientes. Entre los síntomas se encuentra la distensión abdominal, gases, estreñimiento, diarrea y en casos más graves, deficiencias nutricionales.

En este contexto, Lucía Sánchez, participante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'GH DÚO', ha compartido su experiencia en su canal de Mtmad llamado 'Para mí'. La televisiva se ha sentado frente a la cámara para hablar con sus seguidores de su estado de salud tras haber tenido SIBO, revelando las consecuencias.

"Estuve en una dieta superestricta seis meses", comienza la influencer. En este plan nutricional, no podía consumir ningún tipo de trigo, gluten o lactosa. "Solo podía comer pan especial y probióticos que costaban una pasta. Me tenía de muy mal humor", reconocía Lucía.

Además del estado físico, el SIBO también ha afectado emocionalmente a la concursante. Según cuenta, el estrés y la ansiedad son determinantes durante el proceso. De hecho, cuando le hicieron las pruebas y los resultados fueron negativos, no podía esconder sus dudas.

"Me puse muy contenta, pero... ¿Qué está pasando que sigo muy hinchada?", se preguntaba la creadora de contenido. En este caso, el nutricionista le explicó que "después del Sibo quedan secuelas y puedes tener intolerancias". Para Lucía, ha resultado una intolerancia a la lactosa y fructosa.

Por este motivo, la televisiva ha decidido descansar este verano. Después de unos meses de actividad, Lucía Sánchez ha optado por pasar las vacaciones en casa junto a su hija: "Parece que las influencers tenemos que estar siempre viajando, pero yo he decidido quedarme en Cádiz con mi niña. Aquí tengo de todo, puedo hacer mis comidas y cuidarme mejor".

La creadora de contenido asegura que ha tenido que recuperar todo el peso que había perdido, puesto que "utilizaba la talla 10 de niña". Durante el vídeo, ha mostrado su cambio físico a través de una comparativa del antes y el después del trastorno intestinal.

"No me avergüenza enseñarlo, el cambio es brutal", asegura en la publicación. Ahora, Lucía dice estar muy entusiasmada con su nueva dieta y rutina de entrenamiento: "Me he marcado una meta física". En redes sociales, sus seguidores no han dudado en mostrar su apoyo y desearle una pronta recuperación.