Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos

El 'Erasmus' de Marcus Rashford en Barcelona puede terminar en una residencia permanente si así lo estima el club a final de temporada, previo pago de su cláusula de rescisión estipulada en la operación de cesión con el Manchester United de 35 millones de euros.

Los números del inglés avalarían la decisión de quedarse en propiedad por parte de los catalanes, pues acumula el 60% de los minutos disputados hasta la fecha en liga y ha entrado en más de la mitad de las titularidades, en parte beneficiado por las lesiones de Raphinha, jugador que hoy mismo se ha conocido que suma una nueva molestia.

Rashford en el partido del Barça en Elche. / AP

Desde su llegada a la Ciudad Condal, cuatro goles y ocho asistencias en liga, tan solo una del mejor pasador de la competición, Lamine Yamal, con nueve. Además, un gol en Copa y cinco más en Champions, con cuatro asistencias.

Sin embargo, esta misma semana Flick le pedía todavía más, convencido de que tiene la capacidad y la calidad necesaria para dar un paso más en su juego y aportación al equipo.

Lucia Loi, posible pareja de Marcus Rashford, otra vez

Así, Marcus vuelve a sonreír jugando al fútbol después de temporadas complicadas en su club de origen y de cesiones que no terminaron fructificando. Sin embargo, este no es el único motivo por el que la vida del extremo ha dado un cambio, pues su expareja desde la infancia, Lucia Loi, le acompaña en el periplo en el Camp Nou.

Lucia Loi, (ex)pareja de Marcus Rashford que está en Barcelona. / Instagram

La realidad es que la pareja lo reintentó en 2025 después de dejarlo en el pasado, y las fotografías de la joven disfrutando de Barcelona demuestran que siguen en muy buena sintonía. De hecho, en su perfil en Instagram tan solo existe una única publicación y la primera foto es, precisamente, delante de la Sagrada Familia, emblema de la ciudad por excelencia.

Más allá del monumento, también revela planes diversos, como entrenamientos, paseos por la naturaleza, 'selfies' o momentos con las mascotas. De hecho, incluso su cuñado, el hermano mayor del futbolista azulgrana, Dane Rashford, le dejó un comentario cariñoso por la reacción de uno de los perros de la familia a la cámara.

Marcus y Lucia se comprometieron en 2022, pero la relación no siguió como pensaban y terminaron cortando con ella un año más tarde. Sin embargo, su regreso en 2025 y su traslado a Barcelona apuntan a que el amor puede haber regresado y ser uno de los motivos del buen rendimiento del inglés.