Así es Lucía Jiménez, la actriz y cantante que visita 'Pasapalabra' como invitada

La rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez es una de las longevas de 'Pasapalabra'. Este miércoles, 23 de septiembre de 2025, el concurso de Antena 3 recibe a cuatro famosos que tratarán de ayudar a los concursantes principales, que luchan por un premio de 2.141.000 euros.

En esta ocasión, Roberto Leal contará con la participación de Lucía Jiménez (Segovia, 1978), una popular actriz y cantante española. Además, también es la hermana menor de la cantante Rebeca Jiménez.

Lucía Jiménez comenzó su trayectoria filmográfica de la mano del director David Trueba y su película 'La buena vida'. El cineasta la descubrió en un casting, gracias a la recomendación de su hermana Rebeca. En la cinta, la segoviana compartía elenco con Fernando Ramallo y Luis Cuenca.

La actuación de Jiménez significó su salto a la fama, participando en varios festivales internacionales de prestigio, como la Quincena de los Realizadores de Cannes. No obstante, Lucía fue más popular en España por su participación en la serie 'Al salir de clase'.

La ficción diaria fue un éxito de audiencia y marcó a toda una generación de espectadores. En la misma, compartió escena con otras actrices de renombre como Elsa Pataki y Pilar López de Ayala. Después de un tiempo, Jiménez terminó con su papel en la serie para dedicarse por completo al cine.

Posteriormente, fue protagonista de películas como 'Silencio roto' y 'Tinta Roja'. La actriz fue nominada al Premio Goya como mejor actriz revelación por 'La buena vida', y también ganó el Premio Joven del Talento del Festival Internacional de Cine de la Ciudad de Zaragoza en 2008.

En 2017, Lucía Jiménez fue una de las participantes de la sexta edición de 'Tu cara me suena', un concurso musical de imitaciones. Más tarde, se estrenó como directora y guionista de su primer corto: 'El Trono'.

El proyecto estuvo nominado a mejor cortometraje de ficción en los Premios Goya, consiguió la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje y Mejor Actor para Manu Baqueiro, dentro del Festival de Málaga. En 2024, anunció el desarrollo de su primera película.