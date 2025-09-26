Lucía Bellido le lanza una indirecta a Alex Padilla con una canción de Nicki Nicole

En los últimos días, las redes sociales han sido escenario de una intensa disputa entre Lucía Bellido y Álex Padilla, exnovio de Lamine Yamal. El conflicto comenzó cuando la Bellido acusó a Álex Padilla de haber mantenido conversaciones con Lamine mientras aún estaba en una relación con ella. Esta revelación generó una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Álex Padilla respondió a las acusaciones de Lucía, negando las afirmaciones y defendiendo su postura. A través de sus redes sociales, expresó su desacuerdo con las acusaciones y pidió respeto hacia su privacidad. Sin embargo, la situación escaló cuando Lucía publicó un video en el que afirmaba que Álex había estado escribiendo a su exnovio, Lamine Yamal, mientras aún estaban juntos. Este video se viralizó rápidamente, atrayendo la atención de numerosos usuarios.

El video de Javi Hoyos

En medio de esta controversia, Javi Hoyos, conocido por su presencia en redes sociales, intervino en el asunto. A través de una publicación en Threads, compartió un video en el que se mostraba la confrontación entre Lucía y Álex, titulando el post como "Guerra entre Álex Padilla y Lucía Bellido: 'Escribías a mi ex (Lamine Yamal)'". Esta publicación aumentó la visibilidad del conflicto y generó más comentarios y especulaciones entre los seguidores de ambos.

La situación se intensificó cuando Lucía Bellido compartió una canción de Nicki Nicole en sus redes sociales, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Álex Padilla. La letra de la canción parecía reflejar sus sentimientos hacia la situación, lo que provocó una mayor discusión entre sus seguidores.

Por su parte, Álex Padilla continuó defendiendo su postura, asegurando que las acusaciones eran infundadas y que su relación había terminado por razones personales. Sin embargo, la comunidad en línea seguía dividida, con algunos apoyando a Lucía y otros a Álex.

El conflicto también atrajo la atención de medios de comunicación, que comenzaron a cubrir la disputa entre los influencers. Esto llevó a que ambos aumentaran su presencia en las redes sociales, compartiendo más contenido relacionado con la situación y respondiendo a los comentarios de sus seguidores.