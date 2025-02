De luchar en la UFC a prostituirse para comprar droga: "Empiezas con un porro..."

La vida de un deportista puede dar giros realmente pronunciados. Llegar a la élite es complicado, pero todavía es más difícil mantenerse. La fama también conlleva inestabilidad, y es importante lidiar con ella para superarla y no desviarse por caminos peligrosos.

Pero no todo el mundo es capaz de afrontar esta situación de forma satisfactoria. La línea que separa el cielo del infierno es muy fina, y el descenso a las tinieblas puede producirse en un abrir y cerrar de ojos. Y el caso de la exluchadora de la UFC Eduarda Neves Santana, más conocida como Duda Cowboyzinha, es muy paradigmático.

El medio brasileño 'Combate' ha informado de que Duda Cowboyzinha ha aparecido en un vídeo comiendo un plato servido por una iglesia evangélica por la calle, y ha revelado que es drogadicta y que recurre a la prostitución para comprar esas sustancias.

El medio ha consultado al entorno cercano de Duda para confirmar su identidad. La brasileña fue luchadora en la UFC, donde debutó en 2019, y dio sus primeros pasos en el Tatá Fight Team de MMA. Sin embargo, en 2020 fue sancionada dos años por dopaje tras dar positivo en Ligandrol (LGD-4033), un anabólico prohibido.

La vida de Duda empeoró tras conocer esta noticia. 'Combate' asegura que fue ingresada en centros de rehabilitación para superar su adicción a las drogas, pero sufrió recaídas constantes. La exluchadora ha explicado que comenzó a consumir estas sustancias con sus amigos. "Empiezas con un porro, cocaína, crack... y te acabas prostituyendo por drogas. Hoy me prostituyo para comprarme un cigarrillo, créeme", relata.

Sin embargo, Duda Cowboyzinha confía en salir de esta situación. "Dios me lo quitó todo, como a Job, pero un día me lo devolverá todo. Él me está probando, tal como probó a Jesús en el desierto, tal como probó a Daniel. Pero un día esta historia tendrá un final feliz. Esperadme cuando regrese".