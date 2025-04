La luchadora Rhea Ripley 'adopta' a un fan antes Wrestlemania: "¿Puedes firmar esto para ser mi nueva mami?"

Este fin de semana se está llevando a cabo el evento más importante de la temporada en la WWE, el WrestleMania. Este 2025 se celebra la 41ª edición y es posible verlo en Netflix, algo que hace unos años era impensable y la emisión estaba solamente destinada a cadenas de pago norteamericanas, mientras que el resto de episodios los repetía Cuatro durante los mediodías.

La madrugada del sábado (hora española) tuvo lugar la primera de las dos noches de lucha libre y se han disputado los combates por diferentes títulos. Lo más destacado ha sido la victoria de Jey Uso ante Gunther que le sirve para coronarse nuevo campeón de los Pesos Pesados, mientras que la luchadora Tiffany Stratton mantuvo su campeonato femenino ante Charlotte Flair, hija de la leyenda, Ric Flair.

Sin embargo, uno de los momentos más surrealistas de lo que llevamos de estos Oscars del wrestling fue previo a cualquier combate.

Durante una firma de autógrafos en la ciudad de Las Vegas, donde se están disputando todos los combates, un fan visiblemente nervioso se acercó a una de las estrellas femeninas de la empresa, Rhea Ripley (Australia, 1996), para hacerle una petición de lo más atípica: convertirse en su hijo adoptivo.

Para ello, el joven de nombre Christian llevaba consigo un certificado de adopción que entregó tembloroso a una sorprendidísima Ripley, que en inicialmente se quedó pasmada con la petición.

"He estado esperando este desde el último WrestleMania. Me llevó meses conseguir esto", empezaba comentándole el fan a la luchadora profesional, que le pedía que le firmase el documento: "¿Puedes firmar esto para ser mi nueva mami?", le pedía. Rhea inicialmente no podía dejar de mirar el papel, boquiabierta, y tras unos segundos procedía a estampar su firma: "Es precioso", se escucha a alguien comentar desde el fondo.

Tal era el asombro de la australiana que hasta le pidió hacerle una foto de recuerdo con su móvil personal, cosa que el fan completamente antes de pedirle un abrazo: "Claro. Tienes que abrazar a tu madre", dice la voz del fondo, mientras que Ripley le comenta "bienvenido a casa, hijo".

"Has sido adoptado, has conseguido una madre nueva", le comenta otro seguidor a un emocionadísimo Christian, que regresó a casa como nuevo hijo de la luchadora australiana.

Ripley lucha la noche del domingo por el Campeonato Mundial Femenino contra Iyo Sky, la actual campeona, y Bianca Belair, en otro de los platos estelares del gran evento anual de la lucha libre estadounidense.