¿Cómo luce así de bien Brad Pitt a los 61 años de edad? Esta es su rutina diaria

Lo habitual en el ser humano es que, a medida que van pasando los años, el paso del tiempo se nos vaya notando tanto en el rostro como en el resto del cuerpo. Sin embargo, existen personas, especialmente muchos famosos, que parecen haber hecho un 'pacto' con el Diablo. Una de ellos es Brad Pitt.

El actor, que ya tiene 61 años, se encuentra triunfando en todo el mundo con el estreno de 'F1: La película', uno de los mejores blockbusters del verano, dirigido por el responsable de 'Top Gun: Maverick'.

Brad Pitt es un actor guapo, y lo más sorprendente es que no parece que el tiempo le afecte: a sus más de 60 años, sigue luciendo un físico envidiable. Y ha sido él mismo el responsable de compartir su rutina diaria con todos sus seguidores.

La rutina diaria que sigue Brad Pitt para estar así de bien

Por sorprendente que parezca, Brad Pitt no era una persona que había cuidado su piel: "nunca le había prestado demasiada atención", dijo en su momento en una entrevista con la revista Telva. "Me lavaba la cara con el gel de baño que tenía a mano. Y eso fue hasta que mi pareja de aquel entonces, Gwyneth Paltrow, me inició en la importancia de la limpieza facial".

Podemos decir que el secreto de la belleza de Brad Pitt reside simplemente en su rutina de limpieza facial: "soy meticuloso. Gwyneth Paltrow fue la primera persona que consiguió que me lavara la cara dos veces al día".

Eso sí, no utiliza productos que no se encuentren al alcance de cualquiera: pocos productos y tres pasos: primero, se hace una limpieza facial dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche antes de dormir. Después, emplea un sérum antioxidante y crema hidratante, regenerando las células y evitando que sean visibles los signos de la edad.

Finalmente, utiliza protección solar diaria, puesto que los rayos UVA son los responsables de muchas de las arrugas que aparecen en el rostro. Eso sí, confiesa que lo más importante aquí es la constancia.