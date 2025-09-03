Así luce Andrey Arshavin en 2025: De estrella de la Premier a "parecer un friki"

No tiene que ser fácil ser aficionado al Arsenal, pese a que históricamente ha contado con algunos de los mejores jugadores de cada generación.

Pese a los Thierry Henry, Freddie Ljunberg, Patrick Vieira o Dennis Bergkamp, los 'gunners' no consiguen romper la maldición que les persigue en Europa, donde no consiguen ningún trofeo desde la Recopa de Europa de la temporada 93/94.

Sin embargo, los buenos recuerdos de todas las épocas tienen un valor incalculable para el público del Emirates Stadium de Londres y algunos jugadores quedan en la memoria como estandartes de toda una generación.

Arshavin, un ídolo 'gunner' cambiado

Uno de ellos es el extremo ruso, Andrey Arshavin, que dejó huella en una plantilla liderada por el icónico Arsène Wenger entre 2009 y 2013. En total jugó 105 partidos con la camiseta del club inglés, siendo las temporadas 2009/2010 y 2010/2011 las más prolíficas con 10 y seis goles, respectivamente, además de unas cuantas asistencias.

En cambio, su actuación más destacada fue en el partido en el que anotó cuatro goles frente al Liverpool en Anfield, en 2009, que además le sirvió para ganarse el respeto de toda la Premier League. También el gol contra el FC Barcelona en 2011 para imponerse 2 a 1 en los octavos de la Champions, aunque terminarían pasando los culés.

No obstante, desde su salida del Arsenal en 2013, muchos le perdieron la pista al regresar a su rusia natal para jugar con el Zenit, el equipo que le formó en las categorías inferiores, y más tarde en el Krasnodar, para terminar su carrera profesional en el Kairat Almaty, club al que se enfrentará el Real Madrid en esta edición de la Champions League.

Ahora, en cambio, con 44 años el exdelantero disfruta de la vida de retirado y acude a algún que otro partido de su querido Arsenal. Como ejemplo, recientemente ha revisitado el Emirates Stadium como ha publicado en su Instagram: "Un poco de nostalgia", escribía acompañando las fotografías.

Sin embargo, muchos seguidores ajenos a la actualidad relacionada con el exfutbolista vuelto a percatarse de su figura después de algún tiempo y se han quedado sorprendidos por su aspecto.

"¿Cuántos años tiene? ¿72?", se pregunta uno en los comentarios de la publicación. Otro usuario, esta vez en X, se percata de que "parece un friki", pues en lugar de la media melena lisa que lucía en su etapa profesional, ahora aparecía con una gorra, el pelo casco y gafas. Por eso, algunos piensan que también podría parecerse a "un programador informático".

Las redes sociales son una jungla y algunos se encargan de perpetrar esta característica: "Para alguien que haya estudiado moda, Arshavin no tiene ningún sentido del 'fashion'", apuntan. El tema de la edad es recurrente y otro usuario se pregunta "por qué parece un tío abuelo de 65 años que acaba de salir del bus turístico".