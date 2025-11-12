Lucas prevé denunciar a Andy por su entrevista en El Hormiguero: podría pedir hasta 150.000 euros a Andy por daños y perjuicios

Este lunes, Andy fue el invitado especial en El Hormiguero. El artista presentó su nueva canción en solitario 'Marioneta', que corresponde al disco de 'Solo' y que lo canta sin ningún acompañante. Una entrevista en la que habló sobre su relación con el excompañero Lucas, tras su última gira musical.

En la charla con Pablo Motos llegó a afirmar que no se hablan desde hace mesas, que la relación está deteriorada y que estuvieron a punto de llegar a las manos al finalizar uno de los conciertos.

Lucas, dolido por las palabras en el programa

Pero, tras las palabras de Andy en el programa, Lucas estaría planteándose tomar acciones legales contra Andy, pidíendole 150.000 euros por daños y prejuicios. Desde el entorno del artista explican que está triste y se siente injustamente tratado, según avanza el periodista Carlos García López en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

"Es como si tú le donas a alguien un riñón y ahora habla mal de ti para subir su carrera", decía el artista. En un vídeo, Lucas acusa a Andy de los favores que le hizo y todo lo que le debe: “Me debe la vida. Cuando la COVID-19 necesitaba dinero y le dejé 60.000 euros y todavía no me los ha devuelto. Él siempre ha sido un vago. Se levanta a las 3 de la tarde. No ha puesto dinero para carteles, ni vallas, ni para adelantos... y dice que cobra 2.000 euros. Pedazo de sinvergüenza”, afirma.

Esto podría explicar las acusaciones de Andy sobre el bajo caché que habría estado cobrando en los últimos años de los conciertos del grupo. El entorno de Lucas asegura, además, que habiendo pasado ya varios meses desde que se cumpliera ese plazo de cinco años para devolver el dinero, aún le quedan por recibir unos 10.000 euros de ese préstamo.

La respuesta de Andy

Andy también se refirió a los bajos cachés que cobraba, cómo pasó a ser "empleado" de Lucas tras la crisis y reveló que incluso ha tenido que comprar entradas para sus propios conciertos para sus familiares y amigos. "A Lucas le dieron 250 entradas y a mí 52 y mendigando (…) Era una guerra perdida. Yo me llevaba el enfado y luego decía: canto y me voy".

Lucas ha querido también señalar al entorno de su excompañero: “Está muy mal aconsejado. Tiene un séquito detrás que es veneno, y él es un pájaro”. Después de ver a Lucas en vídeo, Andy ha preferido zanjar el tema: “Yo no voy a entrar más. Yo me voy a morir haciendo música. Pero no me voy a ganar la vida hablando de los demás. Si tengo que pagar por cantar sus canciones, lo haré. Yo no le quiero deber nada a nadie”.