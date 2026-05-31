EJERCICIO
Lucas, entrenador personal: "Después de los 50, caminar bien no es solo moverse: una postura correcta puede marcar la diferencia"
Llevar el pecho erguido y mantener los brazos activos durante la caminata no solo mejora la postura, sino que también ayuda a elevar las pulsaciones y aprovechar mejor el ejercicio diario
Caminar puede parecer un gesto cotidiano sin mayor importancia, pero a partir de cierta edad se convierte en una herramienta clave para mantenerse activo y ganar calidad de vida. Su gran ventaja es que no exige preparación ni equipamiento especial, y puede adaptarse al ritmo y condición física de cada persona.
Sin embargo, para que realmente aporte beneficios, no se trata solo de acumular pasos: la postura, el movimiento de los brazos y la intensidad marcan la diferencia entre dar un paseo y convertirlo en un ejercicio que active el cuerpo de verdad.
En sus consejos, Lucas insiste en que caminar no debería entenderse solo como dar pasos, sino como una forma de activar el cuerpo de manera más inteligente y consciente.
Especializado en movimiento y actividad física para mayores de 50 años, defiende que pequeños cambios en la postura y en la forma de desplazarse pueden convertir un paseo cotidiano en un ejercicio mucho más completo, sin necesidad de correr ni de exigir al cuerpo esfuerzos que no siempre son necesarios.
La postura es uno de los pilares sobre los que Lucas pone más atención cuando habla de caminar o entrenar de forma correcta. Para él, mantener el pecho erguido y la espalda recta no es un simple detalle técnico, sino una forma de proteger el cuerpo y sacar mayor partido al movimiento.
Caminar mirando al suelo o con la espalda encorvada, explica, puede restar eficacia al ejercicio y aumentar las molestias en zonas como el cuello o la lumbar.
También recuerda que los brazos tienen un papel mucho más importante del que muchos creen. Lejos de permanecer inmóviles, deben acompañar el movimiento con un braceo activo y coordinado, ya que esto favorece el equilibrio, ayuda a mejorar la postura y activa músculos de hombros y espalda, haciendo que la caminata se convierta en un ejercicio más completo.
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