Lucas, de Andy y Lucas, se rompe a llorar en 'El Hormiguero' tras recordar las burlas sobre su nueva nariz y desvela el motivo del cambio

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha recibido hoy a Andy y Lucas, quienes han compartido detalles sobre su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes'. Durante su intervención, han confirmado que la gira acabará este año el 10 de octubre en Madrid en el Palacio de Vista Alegre.

Pablo Motos se ha interesado por el nuevo aspecto de la nariz de Lucas, un tema que fue noticia en los últimos meses. El cantante ha desvelado que vivió uno de los momentos más duros en la vida. "Es la primera vez que voy a hablar sobre esto porque la verdad es que ha sido difícil gestionarlo, muy difícil. Una semana antes de que saliera la noticia había habido una DANA en Valencia, me sentí culpable por haber ido a ese acto y que se hablara más de mí que de eso, estaba falleciendo mucha gente", ha comentado.

El cantante ha revelado que no era nada de lo que decía la gente: "Se han escrito cosas de drogas, cosas que son maquiavélicas". No obstante, se ha decidido por explicar toda la verdad: "Me hice una cosa estética en la nariz. Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner."