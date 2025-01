Lucas de 'Andy y Lucas' se sincera sobre su nariz

Lucas, uno de los dos integrantes de 'Andy y Lucas', por fin contó qué le había pasado a su nariz durante los últimos meses. Un problema estético notable que ha coincidido con el anuncio de sus últimos conciertos como dúo. Y es que Lucas ha pasado un mal momento por culpa de una operación estética de su nariz cuyas consecuencias nunca se había imaginado.

Es cierto que semanas atrás, Lucas negaba haber entrado a quirófano para retocar su nariz, asegurando que "no me he hecho nada de nada, por la gloria de mi padre. Lo único alguna vez me han metido un pinchazo de bótox". En esta charla con 'TardeAR', el cantante admitía que su nariz habría cambiado por el transcurso del tiempo, no por culpa de una operación.

Ahora, en su entrevista en 'El Hormiguero', Lucas aclara que sufría una desviación de tabique por la que entró a quirófano: "fui muy mal enfermo, no me tomé antiinflamatorios, pomadas ni me quité las gasas cuando tenía que haberlo hecho y hubo una complicación".

El problema es que la nariz no cicatrizó correctamente y ahora tiene que volver a pasar por quirófano "para ponerlo en su sitio". Una segunda operación a la que se enfrentará muy pronto, no sin antes juzgar a aquellas personas que han comentado su cambio físico, incluso compañeros de clase de sus hijos pequeños.