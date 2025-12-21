Lucas, de Andy y Lucas, pone a la venta su chalet en Conil de la Frontera por 1,25 millones

Los fans de la música contemporánea española siguen impactados por la separación de uno de los dúos más populares de las últimas dos décadas. Andy y Lucas, tras una rumoreada mala relación, confirmaron dejar de realizar música juntos.

Andy, por su lado, sí que seguirá dentro de la industria pero con una carrera en solitario. Lucas, por su lado, se dedicará a proyectos y negocios personales.

De hecho, una de las primeras cosas que está haciendo es poner una de sus propiedades en venta. El cantante cuenta con un chalet situado en el municipio Conil de la Frontera, perteneciente a la provincia de Cádiz.

Sin embargo, numerosas fuentes afirman que no es por buscar beneficios y ya, sino por sanar parte de algunas deudas millonarias con las que cuenta el gaditano. La noticia ha generado mucho interés por el inmueble, situado en un sitio de gran valor.

El chalet se sitúa en una urbanización llamada Roche y cuenta con una parcela de 700 metros cuadrados mientras que son 175 los construidos. El hogar tiene en su interior salón con vistas al océano Atlántico, porche cubierto, cocina, baño y varios dormitorios, incluyendo un amplio dormitorio principal con vestidor.

En el exterior, y como no podía ser de otra manera, el chalet en venta de Lucas González tiene una piscina con zona de descanso y un jardín con césped natural.

También tiene garaje y un cuarto de baño exterior. Además, la vivienda cuenta con un acceso que va directamente a la playa, algunas instalaciones deportivas y seguridad para las 24 horas del día. Todo ello en venta por un valor de 1,25 millones de euros.