Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: "Se ha hablado de temas maquiavélicos"

Uno de los dúos más destacados de España, formado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, más conocidos como Andy y Lucas, está a punto de llegar a su final. El dúo anunció su disolución en noviembre de 2023, pero no será hasta que acabe la gira 'Nuestros últimos acordes' a finales de 2025.

No están siendo tiempos fáciles para el dúo. Primero, por toda la polémica en la que se vieron envueltos tras un posible enfrentamiento entre ambos artistas. También, por el ruido mediático que generó la operación de nariz de Lucas, cuyo resultado no fue el esperado.

Tras explicar en 'El Hormiguero' cómo surgió este problema en la nariz, Lucas decidió dejar de lado este tema, pero después de varios meses ha decidido reaparecer públicamente para poner punto final al debate sobre su nariz.

El artista ha concedido una entrevista en 'Me quedo conmigo', que se emitirá el 10 de septiembre en Mediaset Infinity. Sin embargo, ya se ha podido ver un adelanto.

El artista se abre en canal con la psicóloga Alicia González para explicar cómo ha vivido todo el 'hate' recibido en redes sociales por la operación de nariz, pero también desvela que ha tenido que enfrentarse a oír críticas por la calle.

El cantante de 'Andy y Lucas' empieza explicando en el adelanto de la entrevista que "es de mucha valentía estar aquí sentado teniendo como yo tengo la nariz". Aparte, confiesa que "he tenido que parar la grabación 3 o 4 veces porque tengo sangrados en la nariz... Tengo mi cicatriz".

El principal problema con su nariz fue que no siguió correctamente las indicaciones médicas. Aun así, el artista comenta que "se ha hablado de temas maquiavélicos que se pueden hacer con la nariz".

La situación más incómoda que ha vivido fue cuando "me tiraron una bolsa de droga en la mesa delante de mi hijo diciendo 'venga, vamos a probarla'".