Lucas, de 'Andy y Lucas', se abre en canal y anuncia la decisión que ha tomado sobre su nariz

Andy y Lucas ha sido uno de los grupos insignias de la música pop española dentro del panorama nacional, aunque bien es cierto que su trabajo también ha sido reconocido internacionalmente en numerosas ocasiones. Algo que ha hecho que sus dos integrantes hayan estado en el foco de los medios más de una vez.

Sin embargo, la razón por la que esto es algo que ha ocurrido con Lucas más de la cuenta en los últimos meses no ha tenido que ver tanto con su arte, sino con su nariz; uno de los temas sobre los que más se le ha preguntado en cada entrevista en la que ha participado.

Pues bien; la cosa es que el cantante de Andy y Lucas se ha sincerado en 'El Hormiguero' sobre cuál es el porqué de que su nariz se encuentre en su estado actual: "Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos. Me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner".

Por otro lado, el artista aseguraba en la entrevista llevada a cabo por el propio Pablo Motos que pronto se hará una nueva operación con tal de arreglarse la nariz con el objetivo de conseguir, según sus propias palabras, "la más bonita de toda España".