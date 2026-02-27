Love of Lesbian dice adiós: el grupo se retira por un tiempo tras 25 años de carrera con un impactante comunicado

Después de los rumores que surgieron hace unos meses en relación a que la banda de 'Love of Lesbian' se iba a retirar, el grupo ha confirmado las filtraciones a través de un comunicado que ha generado un gran impacto en los fans.

Tras 25 años de carrera, la agrupación se prepara para hacer sus últimas actuaciones a lo largo de esta primera mitad de 2026, concluyendo su trayectoria en Madrid, donde actuarán el 25 y 26 de septiembre.

"Nos retiramos de los focos sin saber muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde, pero con la certeza de que este viaje de un cuarto de siglo haya valido cada segundo de insomnio" declaraba 'Love of Lesbian' a través del comunicado que lanzaba para su comunidad de fans.

Eso si, ante la idea de esta retirada, 'Love of Lesbian' ha anunciado un remix de su tema llamado 'La Hermandad', nombre que han usado para denominar su gira de despedida. Entre las fechas anunciadas para España, encontramos las siguientes:

2 de abril: Benicàssim - SanSan Festival

8 de mayo: Toledo - Toledo Beat Festival

16 de mayo: Barcelona - La festa dels 150 anys de DAMM

22 de mayo: Ourense - Ourense Sound Fets

23 mayo: Jaén - Oleosónica Fest

15, 16 y 17 de junio: Madrid - Noches del Botánico

19 de junio: Girona- Festival Ítaca

20 de junio: Lleida - Magnific Fest

1 de julio: Córdoba - Festival de la Guitarra de Córdoba

3 de julio: Barbastro - Polifonik Sound

23, 25 y 25 de julio: Málaga - Brisa Festival

31 julio, 1 y 2 de agosto : Torrevieja - Low Festival

7, 8 y 9 de agosto: Aranda de Duero - Sonorama

13, 14 y 15 de agosto: Gandía - Mediterránea Gandía

15 de agosto: Cádiz - No sin Música

21 y 22 de agosto: Pontevedra - Festival Río Verbena

5 de septiembre: Molina de Seguria - BSide Festival

12 de septiembre: Tarragona - Tarraco Arena

25 y 26 de septiembre: Alcalá de Henares - Los conciertos de la Muralla

"Buscadnos en la complicidad de los teatros o bajo el cielo de los grandes festivales. Hagamos que estas fechas sean el hito que vuestra memoria nunca quiera borrar" era la frase con la que el grupo hacía un último llamamiento a los fans.

Teniendo en cuenta que estamos ante una gira de despedida, es bastante posible que 'Love of Lesbian' tenga la retirada que merece. Eso sí, el grupo ha dejado la puerta abierta a volver a largo plazo:

"Hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo", concluía la agrupación para no apagar toda esperanza sobre su regreso, aunque nada asegura que este se vaya a producir realmente en algún momento.