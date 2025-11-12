Viral
Lotería: El truco de la hoja de laurel que trae suerte para la Lotería de Navidad 2025
Las supersticiones siguen siendo una de las mejores compañeras de viaje cuando compras Lotería de Navidad
Se acerca la Lotería de Navidad 2025 y con ella vuelve el aluvión de pequeñas tradiciones, rituales y gestos cuyo único objetivo es "atraer la buena suerte" y alejar la "mala". Uno de los más populares es el uso de una hoja de laurel seca como amuleto. Ahora bien, ¿de dónde viene esta práctica y qué sentido tiene?
Los orígenes del uso de la hoja de laurel en la Lotería de Navidad
Desde la antigüedad, el laurel ha sido símbolo de victoria, honor y protección. Sin ir más lejos, en la mitología griega, la planta se consagraba al dios Apolo, tras la leyenda de la ninfa Dafne; y en la antigua Roma se coronaba a los vencedores con una corona de laurel.
Culturas y supersticiones posteriores atribuyeron al laurel propiedades de protección frente a la negatividad. Por ejemplo, en España se dice que "llevar una hoja de laurel en el bolsillo da buena suerte".
Con el paso de los años, esta tradición se adapta a nuevos conextos: colocar una hoja de lauren en la "zona de prosperidad" del hogar, bajo la cama o incluso en la funda del movil es un gesto simbólico que busca atraer abundancia.
Entonces, ¿cómo trasladamos esta tradición a tu décimo de la Lotería de Navidad 2025? La idea es muy simple: elige una hoja de laurel seca, limpia y entera y colócala junto al décimo de lotería o dentro del sobre donde lo guardes, y puede que la buena suerte llegue en las próximas fiestas en forma de premio.
Como siempre, conviene decir que esto no tiene ninguna evidencia científica: el valor de esta tradición está en el plano simbólico y emocional, y usarla puede ayudarte a centrar tu intención, reforzar tu ilusión y disfrutar un poco más de este momento.
