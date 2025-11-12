Lotería: El truco de la hoja de laurel que trae suerte para la Lotería de Navidad 2025

Se acerca la Lotería de Navidad 2025 y con ella vuelve el aluvión de pequeñas tradiciones, rituales y gestos cuyo único objetivo es "atraer la buena suerte" y alejar la "mala". Uno de los más populares es el uso de una hoja de laurel seca como amuleto. Ahora bien, ¿de dónde viene esta práctica y qué sentido tiene?

Los orígenes del uso de la hoja de laurel en la Lotería de Navidad

Desde la antigüedad, el laurel ha sido símbolo de victoria, honor y protección. Sin ir más lejos, en la mitología griega, la planta se consagraba al dios Apolo, tras la leyenda de la ninfa Dafne; y en la antigua Roma se coronaba a los vencedores con una corona de laurel.

Culturas y supersticiones posteriores atribuyeron al laurel propiedades de protección frente a la negatividad. Por ejemplo, en España se dice que "llevar una hoja de laurel en el bolsillo da buena suerte".

Con el paso de los años, esta tradición se adapta a nuevos conextos: colocar una hoja de lauren en la "zona de prosperidad" del hogar, bajo la cama o incluso en la funda del movil es un gesto simbólico que busca atraer abundancia.

Entonces, ¿cómo trasladamos esta tradición a tu décimo de la Lotería de Navidad 2025? La idea es muy simple: elige una hoja de laurel seca, limpia y entera y colócala junto al décimo de lotería o dentro del sobre donde lo guardes, y puede que la buena suerte llegue en las próximas fiestas en forma de premio.

Como siempre, conviene decir que esto no tiene ninguna evidencia científica: el valor de esta tradición está en el plano simbólico y emocional, y usarla puede ayudarte a centrar tu intención, reforzar tu ilusión y disfrutar un poco más de este momento.