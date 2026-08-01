Lotería Nacional hoy, sábado: comprobar resultados del sorteo extraordinario del 1 de agosto

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Este sábado 1 de agosto a las 13 horas, la Lotería Nacional ha celebrado el sorteo extraordinario 'Agosto', con el que el organismo ha repartido 105 millones de euros en premios.

Resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 1 de agosto

52.035: Primer premio, 150.000 euros al décimo

Primer premio, al décimo 37.378: Segundo premio, 30.000 euros al décimo

Segundo premio, al décimo 86.798: Tercer premio, 15.000 euros al décimo

Tercer premio, al décimo X: Doce premios de 7.500 euros por décimo

Doce premios de por décimo 07.765, 09.535, 22.479, 44.068 52.273, 68.912, 70.721, 75.093, 81.251, 81.542, 92.807 y 94.553. Extracciones de 5 últimas cifras: 7.500 euros al décimo

Extracciones de 5 últimas cifras: al décimo 0727, 1296, 5198 y 7800: Extracciones de 4 últimas cifras: 375 euros al décimo

Extracciones de 4 últimas cifras: al décimo 050, 129, 208, 306, 359, 380, 395, 510, 625, 844 y 969: Extracciones de 3 últimas cifras: 75 euros por décimo

Extracciones de 3 últimas cifras: por décimo 21, 49, 53, 61 y 99: Extracciones de 2 últimas cifras: 30 euros al décimo

Extracciones de 2 últimas cifras: al décimo 5, 6 y 7: Reintegros, 15 euros por décimo

Cómo cobrar el décimo

En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.

Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.

Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.

Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%, mientras que en caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.