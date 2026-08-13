LOTERÍAS
Lotería Nacional hoy, jueves: comprobar resultados del sorteo del 13 de agosto de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 8 de enero
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Este jueves 13 de agosto a las 21 horas, la Lotería Nacional ha celebrado el sorteo dedicado al centenario de la primera exposición de Alfarería de la Rambla (Córdoba). El organismo ha repartido un total de 12,6 millones de euros en premios.
Resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 13 de agosto
- 38.221: Primer premio de 30.000 euros al décimo
- 71.161: Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- 0755, 1597, 1630, 4793: Extracciones de 4 cifras con premios de 75 euros al décimo
- 003, 138, 575, 680, 900, 936, 939: Extracciones de 3 cifras con premios de 15 euros al décimo
- 08, 11, 13, 17, 18, 53, 64, 76, 98: Extracciones de 2 cifras con premios de 6 euros al décimo.
- 1, 7 y 8: reintegros de 3 euros al décimo
Cómo cobrar el décimo
En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.
Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.
Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.
- Vanesa Lorenzo, mujer de Carles Puyol: 'La hija mayor tiene 12 años y es de las pocas niñas de su clase que no tienen móvil. En casa es un tema que tenemos muy encima de la mesa
- Un español sufre un accidente en China y alucina con lo que le pasa en el hospital: 'Estoy flipando
- Siro López (70 años), sobre Josep Pedrerol: 'A ver cómo aguanta cuando llegue algún tío y diga que ha sufrido acoso sexual
- La reflexión de Santi Cañizares: 'Los futbolistas, salvo que sean hijos de exjugadores, no están preparados para saber gestionar patrimonios
- Gaby Masfurroll: 'La sanidad pública y la privada beben del mismo vaso
- Jordi Jacas, chef: “El día más duro de tu vida es cuando descubres que no jugarás en el Barça”
- Ornella Giulana, argentina viviendo en España: 'Es mi primer día aquí y no volveré a mi país, hice esta compra sin gluten por 30 euros”
- Alerta máxima ante el eclipse: retiran seis modelos de gafas que pueden poner en riesgo la vista