Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cumbre Deco MendesHéctor FortFichajes BarçaLautaro MartínezHamza AbdelkarimAlcaraz próximo partidoLautaro BarçaClasificación Tour de l'AvenirEtapa 2 Tour de l'AvenirJulián ÁlvarezBarcelona GamperJorge MendesPróximo partido BarcelonaLamine YamalRodri HernándezEnzo PérezDe JongFlickRakiticIrregularidades Manchester CityMercado FichajesTopuriaAitana Sánchez-GijónDavid SánchezAnder BasurtoLuis EnriqueFernando AlonsoFichajes Real MadridFiltraciones GTA VIOutdoor
instagramlinkedin

LOTERÍAS

Comprobar Lotería Nacional de hoy: resultados del sorteo del jueves 20 de agosto

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 20 de agosto

Boleto del sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

Boleto del sorteo de la Lotería Nacional de hoy. / Lotería Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariona Carol

Mariona Carol

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Este jueves 13 de agosto a las 21 horas, la Lotería Nacional ha celebrado el sorteo dedicado al centenario de la primera exposición de Alfarería de la Rambla (Córdoba). El organismo ha repartido un total de 12,6 millones de euros en premios.

Resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto

  • 06236: Primer premio de 30.000 euros al décimo
  • 74954: Segundo premio de 6.000 euros al décimo
  • 2489, 6853, 2403 y 3817: Extracciones de 4 cifras con premios de 75 euros al décimo
  • 452, 223, 905, 559, 244, 441 y 759: Extracciones de 3 cifras con premios de 15 euros al décimo
  • 17, 62, 08, 60, 69, 68, 27, 05 y 65: Extracciones de 2 cifras con premios de 6 euros al décimo.
  • 6, 1 y 5: reintegros de 3 euros al décimo

Cómo cobrar el décimo

En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.

Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.

Noticias relacionadas

Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un argentino viviendo en España pone fin al debate entre Barcelona y Madrid: 'En una se toman las decisiones y en la otra hay gran parte del sistema emprendedor y startup
  2. Josep Pedrerol (60 años) confiesa de qué equipo es: 'Es algo que antes no decía y cuando lo comenté, tampoco nos lo creemos
  3. Ferran Adrià (64 años): 'Históricamente, la primera tortilla no fue de patata o de patata con cebolla, fue solo de cebolla porque llegó mucho antes a España
  4. Los vecinos viviendo en un pueblo aislado de Asturias coinciden: 'La casa con la que soñaba de pequeño es hoy una realidad
  5. Los meteorólogos advierten con el Niño: Hay un 69% de probabilidades de que este 2026 sea histórico
  6. Laura Iglesias, pareja de Rodri Hernández: 'Estábamos viendo una película de dibujos animados en mi habitación y fui yo la que le besó por primera vez. Fueron nuestros momentos más bonitos
  7. Un albañil argentino habla claro sobre el problema del sector en España: '¿Estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes quieran aprender el oficio?
  8. Manuel Delgado, antropólogo: 'En 40 años consecutivos dando clase he llegado a la conclusión que siempre tengo a los mismos alumnos

Mark Fenwick, arquitecto: "Si quieres hacer el nuevo Bernabéu acústicamente entero lo tienes que cerrar de forma completa y sería un arena, no es algo fácil de arreglar. El estadio se ha convertido en otra cosa"

Mark Fenwick, arquitecto: "Si quieres hacer el nuevo Bernabéu acústicamente entero lo tienes que cerrar de forma completa y sería un arena, no es algo fácil de arreglar. El estadio se ha convertido en otra cosa"

Mario, agricultor en Australia: "Cobro 32 dólares la hora, y si hago más de 7 horas y media me pagan 45. Suelo trabajar más de 12 horas al día"

Mario, agricultor en Australia: "Cobro 32 dólares la hora, y si hago más de 7 horas y media me pagan 45. Suelo trabajar más de 12 horas al día"

Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 20 de agosto

Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 20 de agosto

El PP arremete contra Marlaska: "es un acto de insumisión, de rebeldía"

El PP arremete contra Marlaska: "es un acto de insumisión, de rebeldía"

Moreno exige la implicación y coordinación de todos los gobiernos ante la crisis en Ceuta

Moreno exige la implicación y coordinación de todos los gobiernos ante la crisis en Ceuta

A qué hora hay que comer para perder peso más rápido: La ciencia da la respuesta definitiva

A qué hora hay que comer para perder peso más rápido: La ciencia da la respuesta definitiva

Este es el momento en el que Rumanía destruye un dron marino ruso dentro de sus aguas

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia