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Comprobar Lotería Nacional de hoy: resultados del sorteo del jueves 10 de septiembre

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 10 de septiembre

Boleto del sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

Boleto del sorteo de la Lotería Nacional de hoy. / Lotería Nacional

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Mariona Carol

Mariona Carol

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Este jueves 10 de septiembre a las 21 horas, la Lotería Nacional ha celebrado el sorteo dedicado al 625º aniversario del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. El organismo ha repartido un total de 12,6 millones de euros en premios.

Resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 10 de septiembre

  • 46144: Primer premio de 30.000 euros al décimo
  • 41758: Segundo premio de 6.000 euros al décimo
  • 5899, 8054, 1242 y 5703: Extracciones de 4 cifras con premios de 75 euros al décimo
  • 737, 171, 145, 913, 765, 772 y 228: Extracciones de 3 cifras con premios de 15 euros al décimo
  • 52, 81, 99, 48, 61, 14, 90, 31 y 10: Extracciones de 2 cifras con premios de 6 euros al décimo.
  • 4, 1 y 5: reintegros de 3 euros al décimo

Cómo cobrar el décimo

En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.

Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.

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Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.

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