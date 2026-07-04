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SOCIEDAD

Lorena, enfermera: “Con casi 20 años de antigüedad, mi sueldo base no llega a 1.100 euros”

Lorena habla acerca de las pésimas condiciones económicas de su profesión

Lorena, enfermera

Lorena, enfermera / SPORT.es / laSexta Xplica

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Tener un trabajo no asegura a nadie llegar a final de mes. Lorena González es la protagonista de esta historia que refleja a muchas más personas. Y es que a pesar de llevar 20 años como enfermera, su situación no es nada favorable.

La cruda realidad de enfermería: jornadas muy largas y sueldos bajos

Después de casi 20 años encadenando contratos temporales, Lorena explica que finalmente consiguió hacerse con una plaza fija como enfermera. Sin embargo, lo que asumía que iba a ser una mejora en su situación económica... finalmente ha quedado sin apenas cambio.

Según cuenta la enfermera, su sueldo base no llega a los 1.100 euros: ronda los ‘900 y pico’, y sólo alcanza una cifra algo mayor gracias a complementos como noches, festivos o fines de semana.

La situación se agrava cuando Lorena confirma que a lo largo de un mes trabaja un total de 6 noches, con turnos de 10 horas. Además, ha de estar siempre de pie y atiende en solitario a una media de 20 pacientes.

La historia de Lorena expresa una vez más la precariedad de muchos trabajadores del sector sanitario: a pesar de asumir turnos exigentes, noches y una alta carga de responsabilidad, la compensación económica no siempre refleja esa realidad.

Enfermeras en un centro sanitario

Enfermeras en un centro sanitario / sport

De hecho, este caso pone de manifiesto una vez más un problema ya conocido en España: se mantiene lejos de la media europea en número de enfermeras por habitante. No solo eso, sino que para alcanzar el valor adecuado, harían falta cerca de 100.000 contrataciones adicionales.

Sabiendo todo esto, Lorena manda una advertencia: por las condiciones de la sanidad, en la mayoría de ocasiones muchos profesionales trabajan 'al límite'. Y en un sector con unas necesidades tan delicadas eso supone un riesgo para todo el mundo.

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En definitiva, el caso de Lorena no debería leerse como una historia aislada. Resume muchos de los problemas que arrastra la enfermería en España: falta de profesionales, turnos exigentes, sobrecarga asistencial y sueldos que no siempre se corresponden con la responsabilidad del puesto. Y cuando eso ocurre en uno de los pilares del Estado del bienestar, mirar hacia otro lado deja de ser una opción.

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