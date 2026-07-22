HOSTELERÍA
Lorena, dueña de una cafetería en España: "De los 138.000 euros que hacemos en un año me quedo con un 8 o 9%"
La dueña del Bristol Coffe en Viladecans cuenta el margen neto de beneficios que le queda al año.
Lorena, propietaria de la cafetería Bristol Coffee en Viladecans, Barcelona, ha puesto cifras a una realidad que muchos negocios de hostelería viven en silencio: facturar mucho no siempre significa ganar mucho. En su caso, asegura que de los 138.000 euros que hizo su negocio en un año, el margen neto que le quedó rondó entre el 8 y el 9%, una rentabilidad ajustada que deja claro lo complicado que puede ser sostener una cafetería en España.
Los números del negocio
La cafetería de Lorena mueve entre 11.500 y 12.000 euros al mes, tal y como ha contado en el canal de YouTube de Eric Ponce, pero esa cifra bruta no refleja lo que realmente termina quedando en caja. Los gastos fijos, como alquiler, sueldos y Seguridad Social, se comen una parte muy importante de la facturación, y a eso se suman los costes variables de materias primas y servicios.
En total, el negocio trabaja con unos márgenes muy estrechos, algo habitual en el sector de la hostelería. Según explica, los gastos fijos se sitúan en torno a 7.000 o 7.500 euros al mes, y si se añaden productos como café, leche fresca, refrescos o repostería, la factura total de gastos puede irse fácilmente a los 9.000 o 10.000 euros mensuales.
El margen real
Ese 8 o 9% de beneficio neto no significa una fortuna, sino más bien una rentabilidad contenida para un negocio que exige presencia diaria, horarios largos y mucha atención al detalle. Traducido a euros, el margen supone unos 11.000 o 12.000 euros al año, lo que equivale aproximadamente a poco más de 1.000 euros al mes.
Lo llamativo es que Lorena ha enseñado esos números con naturalidad, algo poco habitual en el sector. Y precisamente por eso su testimonio ha llamado tanto la atención: no hay maquillaje, ni grandes discursos, solo la realidad de un negocio pequeño que funciona, pero con una rentabilidad muy justa.
El margen del café
Una de las claves para entender la cafetería está en el producto estrella: el café. Cada carga le cuesta unos 55 céntimos y la vende a 1,80 euros, lo que deja un margen ajustado si se compara con otros productos del local. El café atrae al cliente, fideliza y da volumen, pero no siempre es lo que más beneficio deja.
En cambio, otros productos como las galletas caseras pueden dejar alrededor de un 40% de beneficio, y los croissants comerciales hasta un 55%. Aun así, lo que marca la diferencia no es solo el margen unitario, sino el volumen de ventas, que va variando a lo largo de todo el año.
Lo que implica emprender
La historia de Lorena también sirve para poner en perspectiva lo que significa montar una cafetería o un negocio de hostelería. No basta con tener una buena idea o servir buen café. Hay que invertir, aguantar los primeros meses, hacer frente a gastos fijos elevados y soportar una presión constante para que el negocio no se resienta.
La rentabilidad llega, si llega, después de mucho trabajo y con márgenes que obligan a controlar cada detalle. Además, el hecho de que el negocio abra pronto por la mañana y cierre entrada la tarde, seis días a la semana, deja ver que detrás de esa cifra de facturación hay muchas horas de dedicación personal.
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