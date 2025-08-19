Lorena Castell, presentadora, confiesa con qué negocio gana más dinero que en la televisión

Lorena Castell (Barcelona, 1981) es una de las presentadoras y colaboradoras de televisión y radio más conocidas de nuestro país. La catalana cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, y ha pasado por formatos muy distintos.

Durante una reciente entrevista para el podcast 'La fórmula del éxito', presentado por Uri Sabat, Castell ha hablado sobre su presente y futuro televisivo. Después de varios años de colaboradora en 'Zapeando', la barcelonesa presentó 'Vamos a llevarnos bien' en RTVE y formó parte de la nueva versión de 'Caiga quien caiga' en Telecinco.

En la actualidad, la presentadora revela que ha rechazado la llamada de varios proyectos, matinales y de fin de semana. No obstante, estos formatos le impedían pasar tiempo con su hijo, que ahora es el centro de sus prioridades.

Para la comunicadora, su autenticidad ha sido fundamental en el éxito de su carrera. "Si sabes que lo que estás haciendo es guay, la gente al final lo va a valorar", destaca la televisiva.

Fuera de televisión, Lorena Castell presenta un espectáculo llamado 'Bingo para señoras'. Esta función se celebra en Florida Park, Madrid, y consiste en un bingo mezclado con música, baile, premios, actuaciones sorprendentes y un entorno teatral.

Este proyecto comenzó en 2017 junto a Dani Mateo y 'El Ideal', un bar ubicado en el barrio madrileño de Malasaña. En el mismo, tenía lugar su show 'Bingo para señoras', hasta que cerró el establecimiento en 2022.

Posteriormente, Lorena traslado su espectáculo al teatro de Florida Park, en El Retiro. Después pasó a ser 'Bingo para señoritas', en Palacio Vistalegre. Para sorpresa de muchos, Castell responde que este proyecto le proporciona más ingresos.

"Por supuesto, porque eso es mío. La gente a lo mejor se piensa que en televisión tenemos sueldos increíbles, pero lo cierto es que cada vez son más los que cualquiera puede ganar teletrabajando desde Bali", sentencia la comunicadora.