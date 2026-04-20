El pueblo medieval donde Loquillo encuentra su refugio creativo: historia, naturaleza y buen vino

Loquillo nunca ha renegado de sus raíces. "Cuando voy por las "Españas" y por el mundo, siempre dicen: Loquillo, el artista catalán nacido en Barcelona", recordaba en una entrevista. Sin embargo, hubo un momento en el que Barcelona comenzó a asfixiarlo. "O me quedaba en Barcelona y me hundía, o escapaba, y yo me paso la vida escapando", confesaba en El Diario Vasco. Su vía de escape fue San Sebastián, un lugar que le devolvió la luz y el aire que necesitaba para seguir creando.

Aun así, ya advertía entonces que Donostia no sería su destino definitivo. Y así fue. Tras casi cuatro décadas de relación, en 2024 se casó con Susana Koska en un pequeño pueblo del interior del País Vasco. Hoy, ese rincón mágico escondido en la Rioja Alavesa se ha convertido en su hogar: Laguardia. "Aquí he encontrado una nueva fuerza, he encontrado profundidad", recogía el medio local Rioja Alavesa.

Laguardia: historia viva entre murallas y viñedos

Con algo más de 1.400 habitantes, Laguardia es una joya medieval que parece suspendida en el tiempo.

Situada sobre una colina y rodeada de viñedos, la villa nació en el siglo X como "La Guarda de Navarra", una fortaleza fronteriza destinada a proteger el reino navarro. Su casco histórico, prácticamente intacto desde la Edad Media, conserva murallas, cinco puertas y un trazado urbano que se adapta al cerro sobre el que se asienta.

Las calles estrechas desembocan en plazas y cantones que respiran historia.

La Iglesia de Santa María de los Reyes y la Iglesia de San Juan Bautista marcan los extremos del casco antiguo, mientras que el Ayuntamiento Viejo y el actual muestran la evolución arquitectónica de la villa. Desde este último, un reloj de autómatas interpreta danzas tradicionales cuando las campanas marcan la hora.

Loquillo, cantante español / Jaume de Laiguana

Una ciudad subterránea bajo los pies

Quizá lo más sorprendente de Laguardia no esté a la vista, sino bajo su suelo.

Bajo el casco histórico se extiende una red de bodegas y calados subterráneos, galerías excavadas en la roca que mantienen condiciones perfectas para el envejecimiento del vino.

Muchas bodegas actuales combinan estos espacios centenarios con arquitectura moderna y tecnología avanzada, creando vinos únicos que han dado fama mundial a la Rioja Alavesa.

Los alrededores, cubiertos de viñedos, completan un paisaje que parece hecho a medida para un artista que busca inspiración.

Naturaleza, silencio y musas: el refugio perfecto para Loquillo

El entorno natural de Laguardia es otro de los motivos que explican el flechazo del músico.

Muy cerca se encuentran las Lagunas de Laguardia, un biotopo protegido incluido en el Convenio de Ramsar por su importancia ecológica. Son humedales pequeños pero extraordinariamente ricos en flora y fauna, un oasis donde observar aves migratorias y anfibios.

Alrededor de las lagunas discurren rutas de senderismo como la Ruta Vedel del Complejo Lagunar, caminos que atraviesan viñedos, carrascas y zonas húmedas. Son senderos que invitan a caminar sin prisa, a respirar, a escuchar. Senderos que, quizá, conducen a las musas con las que Loquillo parece haberse reencontrado.

Un nuevo hogar para un artista en constante movimiento

El experto en escapismo lo tiene claro: Laguardia lo tiene todo para desconectar, volver a la base y sentir la música de nuevo. Entre murallas medievales, bodegas subterráneas y paisajes que cambian con la luz, Loquillo ha descubierto un refugio que lo acompaña en esta nueva etapa vital.

Y aunque su vida siempre ha sido un viaje, por ahora, este rincón de la Rioja Alavesa es el escenario donde su historia sigue escribiéndose.