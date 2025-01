Lolita Flores se sincera sobre su ruptura con Paquirri: "Me dejó por teléfono"

La nueva temporada de 'Lo de Évole' ha contado ya con varios invitados de categoría; siendo Lolita Flores una de las que más ha dado de qué hablar tras su participación en el último programa. Sobre todo, porque la artista aprovechaba la entrevista para abrirse en canal sobre algunos aspectos inexplorados de su vida amorosa.

En este mismo sentido, la propia Lolita Flores dedicaba unas palabras durante la emisión para sincerarse sobre cómo vivió su relación sentimental con respecto a Paquirri y cómo esta última llegó a su fin a través de una simple llamada telefónica.

"Sí, estaba yo en Buenos Aires precisamente. Estaba yo trabajando con Carmen Sevilla y me llamó por teléfono al hotel Bauen donde yo estaba y me dijo: quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja", comentaba Lolita Flores para narrar cómo se enteró de que Paquirri tomó la decisión de sustituirla por la tonadillera.

Además, la cantante no dejó pasar la oportunidad de explicar por qué cree que este último la dejó para empezar a salir con Isabel Pantoja: "Isabel era otra clase de persona, yo tenía más mundo, no era virgen y había tenido más novios... Y eso no le gustaba".