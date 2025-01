Lolita Flores revela la verdadera razón por la que su padre tenía prohibido entrar en el barrio de Gracia

En una de sus entrevistas más sinceras, Lolita Flores se abrió en el programa ‘Lo de Évole’. La hija de Lola Flores y Antonio González, ‘El Pescaílla’, recordó emocionada a su padre, a quien definió como “un gitano superlibre”. Sobre participar en la entrevista, confesó a Jordi Évole: “Cuando me llamaste para hacer una entrevista, no es que quisiera, es que lo estaba deseando”.

Aunque no ha dejado la música, Lolita explicó que el teatro ocupa ahora su vida profesional: “Yo la música no la tengo apartada, pero ahora con el teatro es imposible. Yo me guío mucho por lo que me dice el universo, y el universo me dice que haga teatro y cine”. También habló de su vida personal con humor: “A mi edad te vuelves muy cómoda… Si aparece alguien, bien. Y si no, pues aquí te pillo, aquí te mato, y si te he visto, no me acuerdo”.

Lolita expresó su deseo de realizar un documental sobre su padre. “Mi padre tiene una historia brutal, y yo estoy loca por hacerle un documental. Porque además de la historia personal, mi padre era el músico de mi casa por antonomasia”. También resaltó su impacto en la carrera de Lola Flores: “Lola Flores fue muy buena artista, pero fue mejor después de casarse con mi padre. Él le dio el ritmo, la tranquilidad… Su música creció con él”.

La actriz compartió una anécdota que define la personalidad de su padre. Antonio González estuvo años sin poder entrar en el barrio de Gracia tras romper un compromiso matrimonial. “Se marchó porque no quería casarse. Él era muy libre y quería casarse por amor. Y se casó con Lola Flores, que tampoco era de atarlo”, recordó Lolita, reafirmando su intención de homenajearlo con su proyecto.