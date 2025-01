Lolita Flores contesta de manera contundente a Ágatha Ruiz de la Prada: “Te has pasado cien pueblos”

El pasado sábado, Ágatha Ruiz de la Prada acudió al programa Fiesta para presentar su nuevo libro y hablar sobre su vida personal. Durante la entrevista con Emma García, reveló que está en un proceso de cambio y que planea mudarse: "Me estoy reduciendo, estoy eliminando lo que sobra y necesitaba otra casa. Encontré una muy cercana a la tienda en la que he instalado mi taller, me permite ir caminando hasta allí", comentó, hablando sobre su regreso a sus orígenes profesionales.

Sin embargo, un comentario suyo generó bastante polémica. Al describir su situación mientras reformaba su nuevo hogar, dijo: "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada". Aunque no hubo reacción en el plató, las redes sociales rápidamente criticaron el comentario por perpetuar un estereotipo racista.

Lolita Flores, la conocida cantante y defensora de la comunidad gitana, mostró su indignación en redes sociales. Compartió el momento y escribió: "Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya". También se quejó del programa por no intervenir y añadió: "Te has pasado cien pueblos, basta de racismo. Hay gente que no puede vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos".

Lolita exigió una disculpa pública: "Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar. Comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos". Este incidente ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en evitar estereotipos.