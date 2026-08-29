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Lolita Flores (68 años), cantante, sobre la longevidad: "Es un proceso natural que se lleva mejor cuando dejamos de compararnos y empezamos a respetar nuestros propios ritmos"
La artista madrileña revela cuál es su rutina por las mañanas y qué compone su desayuno para empezar con energía
María Dolores González Flores (Madrid, 1958), popularmente conocida como Lolita Flores, es cantante, actriz y presentadora de televisión. Creció en el barrio de Chamberí y forma parte de una familia de artistas. Es hermana mayor de los cantantes Antonio Flores y Rosario Flores, sobrina de la actriz y cantante Carmen Flores y prima del entrenador Quique Sánchez Flores.
Además, es tía de la también intérprete Alba Flores. En 1975 publicó su primer disco, 'Amor, amor', por el que consiguió un disco de platino en España y América Latina. Actualmente, cuanta con más de veinte álbumes en su discografía. Fuera de la música, Lolita ha participado en múltiples películas y series de televisión.
Como actriz, recibió el Premio Goya a mejor actriz revelación en 2002. Debido a su carrera artística, Lolita posee la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. La artista también ha actuado en obras de teatro y colaborado en programas de televisión, como 'La Voz Kids'.
A sus 68 años, Lolita flores sigue en plena actividad. Por este motivo, mantiene ciertos hábitos para estar en forma. Habitualmente, muchas celebridades realizan dietas extremas o rutinas de entrenamiento excesivas. No obstante, la cantante apuesta por mantenerse activa de otra forma.
Según recoge Woman, la actriz sostiene un método particular "escuchando a su cuerpo, durmiendo cuando lo necesita, comiendo muy bien y sin pisar un gimnasio". Para Lolita, la longevidad es "un proceso natural que se lleva mejor cuando dejamos de compararnos y empezamos a respetar nuestros propios ritmos".
Además, no es partidaria de levantarse temprano. "La salud no se mide por la hora en la que uno se levanta, sino por cómo se siente al hacerlo", explicó según el citado medio. En programas de televisión como 'Y ahora Sonsoles' y 'El Hormiguero', Lolita reveló a qué hora se despierta y cuál es su desayuno habitual:
"Habitualmente me levanto a las 11h o 12h de la mañana y trago un diente de ajo crudo sin masticar con una cucharada de miel de propóleo con jengibre. Llevo 40 años tomándome el diente de ajo. Después desayuno café con leche de avena, jamón serrano y tostada de pan integral con aceite de oliva, miel y canela", relató en las entrevistas.
Por otra parte, en 'La Revuelta' reconoció que toma varios suplementos y vitaminas: "Tomo vitamina C, Omega 3, nad con resveratrol y magnesio". A este respecto, explicó a David Broncano que "el resveratrol lo lleva el vino y las uvas, te inmuniza de muchas cosas y te rejuvenece. Algo me está haciendo".
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