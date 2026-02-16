Loles León se sincera sobre su situación económica: "He aceptado proyectos que no me gustaban porque me he quedado a dos velas"

Loles León recorrió las calles de la Barceloneta junto a Jordi Évole para repasar su vida y trayectoria, desde sus primeros trabajos hasta los proyectos que la convirtieron en un icono del cine español.

A lo largo de su carrera, la actriz no ha tenido reparos en reconocer que ha participado en películas que otros llamarían "malas" o puramente comerciales: "Había películas que no me venían bien, pero ¿me vas a pagar lo que te pido? ¿Sí? Pues la hago (...) No me gusta nada, pero dame dinero. Me pongo muy contenta y alegre. Porque, a lo mejor, con esa película yo tapo algún agujero. Y eso está bien".

Sobre dinero y decisiones laborales, la intérprete fue sincera: "He pensado que voy a hacer esta película, que me tengo que cambiar la tele, que se me ha roto. Pues la hago y me compro una tele. Voy a 'Masterchef', que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas (...) Todo el mundo tiene sus mochilas, tiene a su cargo gente, negocios, hipotecas, hijos, padres que hay que ayudar...".

En un momento de la entrevista, Loles habló de su salida de 'Aquí no hay quien viva' y explicó que pidió una mejora salarial que nunca llegó. Además, describió un ritmo de grabación agotador: "Llegó un momento en que el estrés me enfermó. Nos venían a buscar a las 6 de la mañana y llegábamos a casa a las 12 de la noche. Teníamos que escoger entre ensayar el guion o dormir. Al final me piré".

Noticias relacionadas

Cuando Évole le preguntó qué titular quedaría sobre ella, Loles respondió entre risas que seguirá siendo "chica Almodóvar", y aseguró que no guarda rencor hacia el director: "Nunca he dejado de quererlo".