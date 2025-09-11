Loles León rompe el silencio sobre la Diada: "No tengo por qué pensar como vosotros"

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Cataluña se viste de fiesta para celebrar su Diada. Es un día en el que la comunidad autónoma recuerda su historia, su cultura y lo que la hace única. Desde primeras horas, las calles se llenan de gente participando en actos oficiales, conciertos, ofrendas florales y manifestaciones, una muestra clara del orgullo que sienten sus ciudadanos.

La fecha tiene raíces profundas: en 1714, las tropas catalanas lucharon contra los ejércitos borbónicos durante la Guerra de Sucesión Española, un episodio que todavía hoy marca la memoria colectiva de la región.

Pues bien, una de las figuras más icónicas de Cataluña es la reconocida actriz Loles León, nacida en Barcelona. Al inicio de su carrera artística, la actriz, actualmente conocida por interpretar a María del Carmen Carrascosa ‘Menchu’ en La que se avecina, tuvo que dejar su tierra en busca de nuevas oportunidades.

En una entrevista para RAC1, confesó: "No tenía oportunidades. Con la normalización lingüística se complicó mucho todo. Al principio me decían charnega, luego botiflera, y ahora, cuando estoy en Madrid, me llaman colona".

Durante la Diada de 2014, Loles León protagonizó unas declaraciones sobre la celebración en un programa de televisión. La actriz se vio envuelta en un debate junto a la periodista Curri Valenzuela, quien comentó lo que esperaba para ese 11 de septiembre:

"Va a salir mucha gente a las calles. Los independentistas dicen que será la Diada definitiva, porque creen que después de esto se podrá convocar el referéndum ilegal del 9 de noviembre, que piensan que ganarán y con el que se independizarán".

"Ya era mucho suponer antes, pero ahora lo es aún más, tras descubrirse el caso de corrupción de Jordi Pujol y toda su familia, lo que ha rebajado mucho sus expectativas".

La respuesta llegó de Loles León, quien mostró su desacuerdo con la opinión de Valenzuela. “No estoy de acuerdo. Esto lo ha hecho una familia, no toda Cataluña. Cataluña es mucho más que eso. No son los ‘Reyes de Cataluña’”, afirmó.

Además, defendió que probablemente muchos catalanes saldrían a las calles y recordó que “la Diada no la inventó Jordi Pujol”.