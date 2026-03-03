Loles León promete petarlo con 'Zero dramas': su nuevo talk show de La 2 estará cargado de temas polémicos

Loles León se ha ganado a pulso un hueco en el mundo de la televisión gracias a su extensísima trayectoria como actriz, aunque esta vez cambiará de rol para ejercer otro algo diferente: el de presentadora de un talk show.

Según anunció RTVE este pasado lunes, Loles León será la cara principal del nuevo programa de La 2, el cual promete estar cargado de debates sobre temas bastante polémicos y controvertidos, siempre con la actualidad como foco principal de los mismos.

El programa en cuestión recibe el nombre de Zero Dramas y se estrenará este mismo 8 de marzo a las 23:00 de la noche tanto a través de La 2 como de RTVE Play. Además, la productora ha especificado que el formato contará con dos bloques.

La primera mitad de 'Zero Dramas' se corresponderá con una tertulia que RTVE ha calificado como ¨canalla, divertida e irreverente¨. En ella, se tratarán temas como los desnudos de la IA, la esclavitud de la belleza, los nuevos tipos de pareja o la vuelta al conservadurismo.

En cuanto al segundo bloque, este será protagonizado por una sexóloga que ¨aportará el dato científico y el rigor¨, mientras Loles León tratará de aportar su experiencia vital, dándole un giro más cercano e informal a los temas a tratar.

Esto último es algo que ya ha sido adelantado por la propia Loles León, quien se sinceraba sobre el tono del programa durante su presentación escogiendo las siguientes palabras: ¨Está el mundo en dramas y lo mejor que podemos hacer es ponerle un cero, porque no mola el drama¨.

Por otro lado, el productor ejecutivo de 'Zero Dramas' ha ensalzado la figura de Loles como presentadora declarando que confían mucho en su capacidad comunicativa, por lo que RTVE tiene muchas esperanzas puestas en el formato.

Por tanto, habrá que estar atentos a 'Zero Dramas' y su priemera emisión el 8 de marzo a las 23:00 de la noche, dado que promete ser un espacio que dará mucho de qué hablar en los próximos meses.